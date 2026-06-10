Desde Estados Unidos, en donde presidía la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro se refirió una vez más a su pasado y causó sorpresa al asegurar que no perteneció a la guerrilla.

Sigue a PULZO en Discover

El mandatario afirmó que no se identifica con esa denominación y explicó cómo interpreta hoy su participación en la organización armada a la que perteneció antes de iniciar su carrera política.

“Yo pertenecí a un ejército, hay una confusión sobre la palabra ‘guerrilla'”, dijo Petro ante los asistentes. El jefe de Estado hizo referencia al M-19, grupo guerrillero que firmó la paz con el Estado colombiano en 1990 y del que formó parte durante su juventud.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enlace Noticias Col (@enlacenoticias.col)

Durante su intervención, Petro añadió que hizo parte de “un ejército bolivariano que quiso construir insurgentemente, pero siempre con el pueblo, la democracia en Colombia en épocas muy oscuras para nosotros”.

El presidente también aseguró que esa experiencia marcó su visión sobre la resolución de conflictos. “Obviamente tengo una experiencia, incluso personal, en los procesos de paz, unos exitosos, otros no, en Colombia”, señaló.

Según explicó, ese recorrido ha influido en varias de las iniciativas que ha impulsado desde la Presidencia. “Eso me ha llevado ya como presidente de Colombia a intentar lo que me es posible, objetivos de paz en el mundo”, concluyó.

Las declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el pasado político y armado del mandatario, un tema que ha sido recurrente durante su trayectoria pública y que suele aparecer en medio de discusiones sobre paz, reconciliación y memoria histórica en Colombia.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.