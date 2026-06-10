Un nuevo movimiento telúrico se registró durante la madrugada de este martes 10 de junio en Santander, según el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento sísmico tuvo una magnitud de 3.3 y su epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

De acuerdo con el boletín actualizado por la entidad, el sismo ocurrió a las 4:19 a. m. y alcanzó una profundidad de 150 kilómetros, una característica frecuente en los movimientos telúricos que se originan en esta región de Santander.

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El SGC invitó a las personas que percibieron el temblor a reportar su experiencia mediante los canales habilitados para este fin. Estos reportes permiten a los expertos recopilar información sobre la intensidad con la que se sintió el movimiento en diferentes municipios y departamentos.

Los Santos, uno de los puntos con mayor actividad sísmica en Colombia

El municipio de Los Santos se encuentra en una zona cercana al denominado nido sísmico de Bucaramanga, una región reconocida por concentrar una alta frecuencia de movimientos telúricos en el territorio nacional. Por esta razón, es habitual que el Servicio Geológico Colombiano registre eventos de distintas magnitudes en esta área.

Durante los últimos meses, varios sismos con profundidades cercanas a los 140 y 150 kilómetros han tenido como epicentro este sector de Santander, una dinámica que mantiene un monitoreo permanente por parte de las autoridades especializadas.

¿Qué hacer durante un sismo?

Las autoridades recuerdan la importancia de conservar la calma en caso de un movimiento telúrico. También recomiendan identificar zonas seguras dentro de viviendas, oficinas y establecimientos comerciales, además de mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En caso de sentir un temblor, el Servicio Geológico Colombiano aconseja reportarlo mediante la plataforma “Sismo Sentido”, herramienta que ayuda a consolidar información sobre la percepción ciudadana y el impacto de cada evento sísmico en el país.

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