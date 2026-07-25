A pocos días del cambio de gobierno, un informe de empalme de la Unidad Nacional de Protección (UNP), citado por El Tiempo, encendió las alarmas sobre la situación financiera que heredará la próxima administración. Aunque el documento destaca un fortalecimiento de la entidad durante los últimos cuatro años, también advierte sobre un déficit presupuestal superior a los 2.4 billones para terminar la vigencia de 2026.

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El Gobierno de Gustavo Petro finalizará el próximo 7 de agosto y ese mismo día asumirá la Presidencia Abelardo de la Espriella. En ese escenario, la nueva administración tendrá que enfrentar el faltante de recursos que dejó la UNP, organismo que estará bajo la dirección de Didier Blanco, designado para liderar la entidad.

De cuánto es el déficit de la UNP

De acuerdo con el informe de empalme conocido por El Tiempo, la UNP necesitará cerca de 2.48 billones adicionales para garantizar su funcionamiento durante lo que resta de 2026.

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El documento señala que, tras revisar la ejecución presupuestal de 2025 y los recursos asignados para este año, se proyectó un déficit de 2.487.178 millones, monto que compromete la continuidad de las funciones de la entidad.

La advertencia llega pese a que el presupuesto de la UNP aumentó cerca del 91 % entre 2022 y 2025, al pasar de 1.64 billones a 3.14 billones. Además, la ejecución de los recursos fue superior al 96 % durante los dos últimos años y, según el reporte, en 2025 prácticamente se pagó la totalidad de las obligaciones pendientes.

Cuántas camionetas nuevas se compraron

El balance también muestra una expansión de la estructura institucional. Durante el cuatrienio se incorporaron más de 6.870 cargos permanentes, entre empleos misionales y administrativos, como parte de una reorganización de la planta de personal.

La administración saliente dejará una entidad encargada de proteger a 10.941 personas, de las cuales 10.459 cuentan con esquemas individuales y 482 hacen parte de esquemas colectivos.

En materia de infraestructura, el informe indica que la UNP reforzó su capacidad logística con la adquisición de más de 400 camionetas, lo que permitió pasar de 431 vehículos y motocicletas en 2022 a 884 en 2026, un incremento del 105 %. Paralelamente, los activos destinados al transporte crecieron de 39.754 millones a 124.632 millones.

La mayor parte del presupuesto se destinó al funcionamiento de los esquemas de protección, incluyendo contratación del servicio de seguridad, alquiler y mantenimiento de vehículos blindados, combustible, equipos de comunicación, chalecos antibalas y otros elementos necesarios para proteger a los beneficiarios.

El informe también deja ver retos en materia administrativa. Entre agosto de 2022 y enero de 2026 se abrieron 3.581 procesos disciplinarios contra funcionarios, principalmente por irregularidades relacionadas con viáticos, incumplimiento de deberes y uso indebido de armamento. La propia entidad señaló que durante 2025 se registró un aumento significativo en este tipo de casos.

A ese panorama se suma el inconformismo de sindicatos y trabajadores de la UNP, quienes desde el 20 de julio instalaron protestas frente a la entidad al denunciar presuntas irregularidades en los procesos de contratación.

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Con ese escenario, el gobierno de Abelardo de la Espriella recibirá una UNP con mayor capacidad operativa y tecnológica, pero con un déficit multimillonario que obligará a buscar recursos para garantizar la continuidad de los esquemas de protección de más de 10.000 personas en todo el país.

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