El Gobierno electo de Abelardo de la Espriella avanza en la búsqueda de recursos de cooperación internacional para financiar proyectos de vivienda y saneamiento básico en Colombia.

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El ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, informó que sostuvo reuniones con representantes del Banco Mundial para gestionar recursos que permitan atender el déficit habitacional y mejorar las condiciones de infraestructura básica en distintas regiones del país.

Beltrán aseguró que la instrucción del presidente electo es garantizar que cada recurso público sea invertido de manera eficiente y transparente, con el objetivo de ofrecer soluciones concretas a las necesidades de los ciudadanos.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro criticó esta estrategia y cuestionó la posibilidad de acudir a financiamiento internacional.

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A través de sus redes sociales, afirmó que el Gobierno entrante no debería “endeudar en dólares al país” para construir vivienda, sino buscar el traslado de los ahorros pensionales administrados por los fondos privados hacia Colpensiones.

Esa propuesta, no obstante, enfrenta obstáculos luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que reglamentaba ese traslado.

Paralelamente, el Gobierno de De la Espriella anunció otro respaldo financiero: la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) destinará USD 9.000 millones a Colombia entre 2026 y 2030 para impulsar proyectos de infraestructura, energía, agua potable, inclusión social y fortalecimiento territorial.

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