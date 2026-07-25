Colpensiones adelanta un proceso para contratar una interventoría por 15.462 millones de pesos que supervisará la operación del nuevo centro de datos de la entidad, encargado de administrar la información de millones de afiliados al sistema pensional.

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Según el cronograma publicado en el SECOP, el contrato se firmaría el 6 de agosto de 2026, apenas un día antes de la posesión del presidente electo Abelardo De la Espriella.

La contratación surge luego de que El Tiempo revelara cuestionamientos sobre otro contrato por 223.000 millones de pesos para la migración del centro de datos, adjudicado a una unión temporal conformada por varias empresas que también han contratado con entidades públicas.

En su momento, el senador Enrique Gómez expresó preocupaciones sobre posibles riesgos en el manejo de la información de los afiliados.

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De acuerdo con los estudios previos de Colpensiones, la interventoría fue recomendada por una consultoría especializada para garantizar que la migración y la posterior operación del centro de datos se desarrollen de forma adecuada.

La entidad argumenta que su Gerencia de Tecnologías de la Información no cuenta con suficiente personal especializado para supervisar un proyecto de esta magnitud.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de julio. Entretanto, algunos posibles proponentes solicitaron ampliar el plazo y aclarar el alcance del contrato.

El Tiempo intentó conocer la posición del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, sobre la firma del contrato antes del cambio de gobierno, pero no obtuvo respuesta.

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