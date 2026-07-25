El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el nombramiento de Sandra Suárez Pérez como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de coordinar los programas sociales para la población más vulnerable del país.
La designación hace parte de la conformación del gabinete que asumirá funciones tras la posesión presidencial del 7 de agosto.
La prosperidad social se construye con liderazgo, transparencia y oportunidades reales para quienes más lo necesitan.
Me honra anunciar a Sandra Suárez como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social de la Patria Milagro.Lee También
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Sandra ha dedicado su vida a impulsar el… pic.twitter.com/yLl1FsD12U
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 25, 2026
De la Espriella destacó que Suárez llega con la misión de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la atención a las regiones, además de recuperar la confianza en la entidad.
La nueva directora aseguró que su gestión se enfocará en garantizar el buen uso de los recursos públicos, combatir la politiquería en la asignación de subsidios y promover oportunidades que permitan a las familias salir de la pobreza.
Sandra Suárez es publicista, tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard con énfasis en liderazgo y negociación, otra en Neurociencia, además de especializaciones en mercadeo y estudios políticos.
Sandra Suárez cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y ocupó varios cargos durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Entre 2004 y 2006 fue ministra de Comunicaciones y también se desempeñó como Alta Consejera Presidencial para los programas sociales del Plan Colombia, iniciativa que sirvió como base para la creación del actual Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Además, fue ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y participó en la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, consolidando una experiencia de más de dos décadas en la administración pública y el diseño de políticas sociales y de desarrollo.
¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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