El registrador nacional, Hernán Penagos, volvió a pronunciarse sobre los cuestionamientos a las elecciones presidenciales de 2026 y defendió la transparencia del proceso electoral, luego de las denuncias de un supuesto fraude promovidas por sectores del petrismo.

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Durante una declaración desde Manizales, el funcionario respondió a quienes han puesto en duda los resultados de los comicios que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella el pasado 21 de junio de 2026.

“No hay elemento alguno para señalar que hubo modificaciones o cambios en los resultados electorales que nos hayan evidenciado”, aseguró aseguró el funcionario a La Razón.

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Penagos también cuestionó las acusaciones sin sustento y aseguró que desconocen el funcionamiento del sistema electoral colombiano y los diferentes filtros que se aplican.

“Las elecciones en Colombia fueron íntegras y transparentes. Plantear escenarios respecto de actas digitalizadas, publicaciones y escáneres es un error monumental y un absoluto desconocimiento de cómo se cuentan los votos en Colombia. O es, simplemente, mala fe. En eso tenemos que trabajar”, agregó.

El registrador explicó que los resultados pasan por distintas etapas de verificación, entre ellas auditorías, escrutinios y la participación de los partidos políticos, mecanismos que, según dijo, permiten garantizar la transparencia de las votaciones.

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¿Qué argumentos ha presentado el petrismo para cuestionar las elecciones?

Los cuestionamientos impulsados por el presidente Gustavo Petro y por sectores del Pacto Histórico se centran en varios aspectos del proceso electoral que, a su juicio, ameritan una revisión por parte de la justicia.

Entre ellos mencionan presuntas inconsistencias en la votación de los colombianos en el exterior, donde aseguran que los resultados difieren de las tendencias registradas en elecciones anteriores. También sostienen que la Registraduría modificó algunos mecanismos de autenticidad, integridad y trazabilidad de los formularios E-14 respecto a los utilizados en los comicios de 2022.

Además, los promotores de la demanda afirman que varios archivos digitales de las actas electorales carecen de metadatos e identificadores que permitan verificar su origen y cuestionan que las firmas de los jurados aparezcan en un documento separado del formulario con la votación.

Con esos argumentos solicitaron al Consejo de Estado la práctica de pruebas técnicas y otras diligencias para determinar si existieron irregularidades que puedan afectar la validez de la elección presidencial.

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