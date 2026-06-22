Ya no quedan mesas pendientes por revisar. Las autoridades electorales completaron el escrutinio del 100 % de las mesas correspondientes a la segunda vuelta presidencial, un paso clave para consolidar los resultados de la jornada electoral celebrada el pasado fin de semana.

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De acuerdo con los datos divulgados por la Registraduría, la revisión abarcó un total de 118.350 mesas instaladas en todo el territorio nacional. Con este avance, las autoridades concluyeron la verificación de los formularios electorales y continuaron con la consolidación de los resultados definitivos.

El cierre del escrutinio se produjo en medio de solicitudes y cuestionamientos sobre la votación en el exterior. Sin embargo, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, explicó que el procedimiento para contabilizar esos sufragios se mantiene sin modificaciones respecto a procesos anteriores.

Quiroz indicó que los votos depositados fuera de Colombia son escrutados a partir de las actas elaboradas por los cónsules y entregadas posteriormente por los delegados de la Registraduría. El funcionario señaló que ese mecanismo ha sido aplicado históricamente en las elecciones nacionales.

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Asimismo, el presidente del CNE descartó la posibilidad de adelantar un reconteo voto a voto de los sufragios emitidos en el exterior, una petición que había sido presentada por la campaña del candidato Iván Cepeda tras conocerse los resultados preliminares.

Finalmente, el Consejo Nacional Electoral será el organismo encargado de consolidar la votación internacional y de incorporar esos resultados al balance definitivo del proceso. Con el 100 % de las mesas escrutadas en Colombia, las autoridades avanzan en las últimas etapas del conteo oficial mientras continúan las revisiones previstas por la ley electoral.

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