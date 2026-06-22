La elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia aún no es oficial, pese a que el preconteo lo mostró como ganador de la segunda vuelta presidencial. Según los resultados preliminares divulgados por la Registraduría con el 99,8 % de las mesas informadas, el candidato obtuvo 12.937.333 votos, equivalentes al 49,65 % de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.691.709 sufragios, correspondientes al 48,71 %.

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La diferencia entre ambos aspirantes fue inferior a 250.000 votos, una de las más estrechas de la historia reciente del país. Aunque De la Espriella celebró la victoria y agradeció el respaldo ciudadano, desde distintos sectores se recordó que el preconteo tiene carácter informativo y que el resultado definitivo depende del escrutinio oficial que realizan las autoridades electorales.

Precisamente sobre ese proceso habló Ricardo Ospina, de Blu Radio, quien aseguró que el Consejo Nacional Electoral espera avanzar con rapidez en la revisión de los resultados. “El escrutinio avanza muy rápidamente y el CNE espera que antes de terminar esta semana declarara la elección del nuevo presidente de Colombia”, indicó el periodista.

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Ospina explicó además que la legislación electoral establece causales específicas para impugnar mesas y resultados, por lo que no es posible ordenar una revisión generalizada de toda la votación. “Las causales de impugnación de las mesas y de los resultados son claras y directas en la ley, no pueden ser generalizadas. No es que ordeno o pido reabrir todas las mesas para recontar votos”, señaló.

¿Qué dijo Iván Cepeda por la victoria de Abelardo de la Espriella?

Por su parte, Iván Cepeda reconoció públicamente la derrota en el preconteo y se desmarcó de las denuncias de fraude que han circulado en algunos sectores políticos. Sin embargo, anunció que su campaña mantendrá vigilancia sobre el proceso de escrutinio y que contará con abogados para verificar los resultados finales antes de hacer un reconocimiento definitivo de la elección.

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“Llamo a todo nuestro grupo y dispositivo de vigilancia electoral a que esté atento al escrutinio de cada una de esas mesas. Una vez se produzca el resultado final del escrutinio y se hayan hecho las verificaciones correspondientes reconoceremos el resultado oficial”, afirmó el candidato. Sus palabras fueron interpretadas como una aceptación del resultado preliminar, aunque condicionada a la culminación de las revisiones legales previstas en el sistema electoral.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.