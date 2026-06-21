En sus primeras palabras tras la derrota, Iván Cepeda señaló que admite la derrota y se desligó del tono visceral de Petro que abiertamente habla de fraude sin prueba alguna.

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Recalcó que es un demócrata y que por eso reconoce los resultados del preconteo. Sin embargo, apuntó que pondrán abogados para revisar el escrutinio que dará los resultados finales.

“Llamo a todo nuestro grupo y dispositivo de vigilancia electoral a que esté atento al escrutinio de cada una de esas mesas. Una vez se produzca el resultado final del escrutinio y su resultado final, se hayan hecho las verificaciones correspondientes reconoceremos el resultado oficial que emane de esa tarea”, sentenció.

De la Espriella fue declarado ganador de las elecciones presidenciales en Colombia 2026 según el preconteo del 99,8 % de las mesas, en una contienda extremadamente cerrada frente al senador Iván Cepeda.

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El candidato obtuvo el 49,65 % de los votos (12.937.333), mientras que Cepeda alcanzó el 48,71 % (12.691.709), con una diferencia inferior a 250.000 sufragios, la más estrecha en la historia reciente del país.

Aunque De la Espriella celebró el resultado y agradeció el respaldo ciudadano en redes sociales, el presidente Gustavo Petro pidió prudencia y señaló que no se puede proclamar oficialmente un ganador hasta el escrutinio definitivo.

Cepeda, por su parte, reconoció el preconteo, pero advirtió que no es vinculante y anunció la impugnación de 33.000 mesas a nivel nacional.

La jornada electoral transcurrió en relativa calma, aunque se reportaron más de 2.600 denuncias por posibles delitos electorales. Ambos candidatos destacaron la importancia del proceso democrático y llamaron al respeto de los resultados.

Cepeda insistió en la necesidad de gobernar para todo el país y defendió la continuidad de las conquistas sociales, mientras De la Espriella afirmó que su victoria representa el inicio de una nueva etapa política para Colombia.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: