Luego de terminada la jornada de lectoral de hoy que dejó un resultado muy apretado a favor de Abelardo de la Espriella, con una diferencia de alrededor de 245.000 votos, el registrador les dio un parte de tranquilidad a los votantes y enfatizó en que hay unas garantías para todas las campañas.

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Además, fue al grano y explicó cuál es el proceso que sigue luego del conteo preliminar, que también dará garantías y tranquilidad a los colombianos.

“Esto es muy importante lo que voy a destacar: el escrutinio de primer nivel o municipal no se hace con imágenes, ni con la publicación de los E14 o actas electorales, se hace con las actas físicas, que son la herramienta con la que los jueces hacen el escrutinio municipal”, afirmó Penagos en rueda de prensa.

También explicó que, pese a que se han digitalizado todas las actas, de que los testigos tomaron fotografías de cada una de ellas, “esa herramienta sirve para contrarrestar los datos de cada comisión, pero en cada una de esas (2.992) hay un acta física que no puede decir nada diferente a la realidad electoral”.

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En dichas comisiones escrutadoras, las campañas tienen derecho a ejercer cualquier reclamación o impugnación, como señala el Código Electoral.

“Las normas electorales de Colombia existen hace 40 años, desde 1986, los procedimientos y las autoridades para resolver reclamaciones también están dadas por la ley. Quiero invitar a la ciudadanía para que tenga absoluta tranquilidad del proceso que ha venido avanzando”, afirmó.

En desarrollo…

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: