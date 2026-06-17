Así como hubo asombro por una propuesta de Abelardo de la Espriella, otro detalle quedó en la mira de cara a la determinación de los colombianos por quién será el siguiente mandatario.

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El encargado de ponerle la lupa a la situación fue Gustavo Petro, que aprovechó su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) para exponer un delicado señalamiento frente a la jornada del próximo domingo 21 de junio.

El presidente de Colombia replicó un aviso por parte del abogado Miguel Ángel del Río Malo en la mencionada red social en el que se planteó una posible trampa en la segunda vuelta de las elecciones.

Cabe remarcar que la publicación no hizo referencia a que esto favorezca específicamente a Abelardo de la Espriella o a Iván Cepeda, pero si puso sobre la mesa un asunto preocupante para abordar.

De hecho, el mensaje sirvió para mostrar imágenes en las que se justifica lo que se indica como una manipulación del ejercicio democrático en el territorio nacional, uno que ha estado marcado por la tensión.

Nos están llegando denuncias recurrentes de personas fallecidas que aparecen inscritas en otros municipios que jamás visitaron. Atentos @FiscaliaCol pic.twitter.com/aHY89kPotg — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) June 17, 2026

Es importante recordar que el propio Petro ha sido uno de los críticos más constantes durante todo este proceso, en el que ha cuestionado repetidamente a la Registraduría Nacional.

Sin embargo, Cepeda reconoció los resultados en la primera vuelta después de que su rival político lo superó, a pesar de que en muchas de las encuestas aparecía como el de mayor predilección general.

La realidad ahora se presenta diferente en los mencionados sondeos, que en su mayoría dan como ganador a Abelardo de la Espriella en la presidencia de Colombia para el periodo entre 2026 y 2030.

De esta manera, la expectativa crece a diario a poco de que se lleve a cabo la jornada de votaciones, con la exigencia propia para las autoridades con el fin de evitar cualquier percance.

¿Cómo hacer una denuncia sobre las elecciones en Colombia?

Reportar irregularidades fortalece la democracia. Las autoridades colombianas disponen de mecanismos institucionales claros y accesibles para interponer denuncias sobre delitos electorales durante los comicios vigentes en todo el territorio nacional. Las opciones legales para denunciar incluyen las siguientes alternativas directas:

Ingresar a la plataforma digital de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral de manera virtual.

La herramienta tecnológica del Ministerio del Interior permite adjuntar evidencias fotográficas, videos y documentos sobre posibles fraudes.

La Fiscalía General de la Nación recibe denuncias penales en las salas de recepción de denuncias del país.

Los ciudadanos reportan delitos graves como la compra de votos, constreñimiento al elector o alteración de resultados en las urnas.

La Procuraduría General de la Nación tramita las quejas disciplinarias directamente contra los funcionarios públicos que intervienen ilegalmente en política.

La Defensoría del Pueblo recopila reportes sobre amenazas contra los votantes o alteraciones del orden público en las regiones.

La organización independiente Misión de Observación Electoral habilitó una plataforma virtual para recibir reportes ciudadanos sobre anomalías logísticas.

Los testigos electorales y jurados pueden consignar las respectivas reclamaciones directamente en las actas oficiales de escrutinio al cierre de mesas.

Las autoridades recomiendan especificar el lugar exacto, la hora del suceso, los nombres de los implicados y las pruebas correspondientes.

La línea telefónica nacional gratuita atiende las alertas ciudadanas de forma inmediata durante el transcurso de las jornadas de votación.

El Consejo Nacional Electoral investiga de manera autónoma las violaciones referentes a la publicidad exterior ilegal y la financiación de campañas.

El uso oportuno de estas herramientas garantiza la transparencia de los escrutinios y protege la validez de la decisión popular en las urnas.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.