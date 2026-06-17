Abelardo de la Espriella lanzó una nueva advertencia sobre lo que podría ocurrir si llega a la Casa de Nariño. El candidato presidencial aseguró que no espera un proceso de empalme tradicional con el gobierno de Gustavo Petro e incluso planteó la posibilidad de que parte de la información oficial no esté disponible cuando comience una eventual administración suya.

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(Vea también: De la Espriella habló de ayuda de EE. UU. si hay líos con resultados de segunda vuelta)

Durante una entrevista con Blu Radio, el aspirante afirmó que su equipo ya contempla distintos escenarios para enfrentar una transición que, según dijo, podría estar marcada por dificultades en la entrega de datos y documentos necesarios para el funcionamiento del Estado.

“A mí lo que me indica esto es que ellos no van a querer hacer empalme, van a boicotearlo, van a esconder información, van a desaparecer información y a nosotros nos tocará hacer, como decimos en el mundo del derecho, una reconstrucción del expediente para saber qué es en realidad lo que hay”, indicó el candidato a la emisora.

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En ese contexto, sostuvo que existe preocupación por la preservación de información estratégica y señaló que su campaña trabaja en mecanismos para recopilar y organizar insumos que faciliten una eventual llegada al poder.

“Para ahondar un poco más en eso, tenemos que revisar cómo nos entregan el Estado, cómo es la situación de cada uno de los institutos y dependencias gubernamentales y, con fundamento en un estudio serio, técnico, detallado, juicioso y profesional”, agregó el candidato.

¿Qué dijo De la Espriella sobre un posible apoyo de Estados Unidos?

En la misma entrevista, Abelardo de la Espriella fue consultado sobre el papel que podrían desempeñar Estados Unidos y otros aliados internacionales en caso de que se presenten controversias o problemas de orden público después de la segunda vuelta presidencial.

Ante ese escenario, el candidato señaló que cualquier decisión dependería de las circunstancias que se conozcan una vez se anuncien los resultados electorales. Según explicó, una eventual cooperación internacional tendría que ser evaluada en su momento y estaría condicionada a la necesidad de solicitar apoyo externo.

De la Espriella afirmó que, como uno de los principales líderes de la oposición, contempla la posibilidad de acudir a aliados internacionales si considera que existen situaciones que ameriten acompañamiento o cooperación.

En ese contexto, mencionó que ha recibido mensajes de respaldo desde Estados Unidos y sostuvo que existe disposición para apoyar su proyecto político.

“Lo que podría ser Estados Unidos está supeditado a que, como fungimos hoy como jefes de la oposición, solicitemos esa ayuda o cooperación, en caso de que sea necesario”, afirmó el abogado.

El aspirante también aseguró que espera que las instituciones respeten el resultado de las urnas, aunque advirtió que permanecerá atento a cualquier hecho que considere irregular. Asimismo, manifestó que, ante un escenario de tensión, la oposición actuaría dentro de los mecanismos establecidos por la Constitución y la ley.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: