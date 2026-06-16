Abelardo de la Espriella aseguró que hay peligros en caso de que él gane las elecciones de este domingo 21 de junio. Principalmente, respondió a la intriga de que Gustavo Petro desconozca los resultados en caso de que gane el candidato de Defensores de la patria.

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El abogado aseguró en Blu Radio que no hay justificación de que ocurra un estallido social si él derrota a Iván Cepeda, como han insinuado figuras como Carlos Carrillo o Gustavo Bolívar. Ante eso, el aspirante de extrema derecha manifestó que la fuerza pública puede intervenir si el presidente no quiere reconocer una posible derrota de su candidato.

“Entre más contundente sea la votación, menos margen tiene la izquierda radical de incendiar el país. Y si a pesar de ello pretender desconocer el resultado electoral, entonces los jueces y el Ejército de la patria tienen que actuar”, aseguró De la Espriella en la emisora.

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El candidato presidencial manifestó en la radio citada que Petro quedará con una figura de dictador autoritario si se mantiene en la línea de desconocer el proceso electoral, como ocurrió en la primera vuelta. De la Espriella aseguró que los órganos judiciales deben interceder para garantizar el respeto de la Constitución y de lo que eligió la ciudadanía.

“Si además de desconocer los resultados electorales pretende atornillarse al poder o entronizar a su heredero [Cepeda], debe activarse el artículo constitucional que faculta al Ejército a restablecer ese orden”, agregó el abogado durante una entrevista con Néstor Morales.

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De la Espriella manifestó que, en caso de ganar, hay dos escenarios y en ambos Petro no reconocerá los resultados. Sin embargo, la diferencia radica en si sale o se queda en el poder (sea el mismo presidente o con Iván Cepeda) el 7 de agosto. Es en la segunda situación donde dijo, basándose en la Constitución, que las Fuerzas Militares y la ciudadanía pueden velar para que se cumpla la ley.

“Mientras él no pretenda quedarse en el poder o meter a los coñazos a su heredero, allí es donde entra a operar la norma constitucional a la que hago referencia. Es más, la norma señala que nosotros, los ciudadanos, podemos acompañar a la fuerza pública en el restablecimiento del orden”, sentenció el candidato en Blu Radio.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: