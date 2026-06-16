José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, encendió las alarmas electorales al revelar en una entrevista radial que recibió un mensaje de texto donde se le advertía sobre un supuesto plan de atentado en su contra. Aunque el exministro confesó que inicialmente intentó restarle importancia y continuar con sus actividades políticas, admitió que su verdadera preocupación en este momento es el bienestar de su entorno cercano. Por esta razón, solicitó formalmente que las medidas de seguridad se extendieran también a sus seres queridos, mientras su esquema personal fue reforzado para los próximos recorridos nacionales.

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Este preocupante hecho se suma a un reciente ataque vandálico registrado contra una de las sedes de su campaña en el sector de Teusaquillo, en Bogotá. Según relató Restrepo, él y su esposa habían estado realizando actividades proselitistas en ese lugar apenas unos minutos antes de los disturbios, los cuales ocurrieron mientras cerca de 400 simpatizantes permanecían dentro de las instalaciones. Ante este complejo panorama de orden público, el candidato enfatizó que el Gobierno nacional tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad y proteger la integridad de todos los aspirantes presidenciales.

Asimismo, Restrepo aprovechó el espacio para denunciar lo que considera una participación indebida en política por parte del poder Ejecutivo. Según el político, carteras como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de Educación han intervenido directamente en la contienda al emitir respuestas institucionales frente a sus propuestas programáticas, una situación que calificó como inaceptable dentro del debate electoral.

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Por otro lado, el aspirante se refirió a las recientes decisiones judiciales que limitan el uso de camisetas y lemas de su campaña. Lejos de afectarlos, Restrepo calificó estas restricciones como “absurdas” y afirmó que han generado un efecto bumerán, despertando un mayor interés y respaldo entre los ciudadanos que perciben un intento de bloquear su participación política. También desestimó los cuestionamientos sobre la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella, asegurando que son ataques de opositores desesperados.

De cara a la segunda vuelta presidencial, Restrepo fue categórico al afirmar que su campaña reconocerá los resultados electorales, cualquiera que sea el desenlace definitivo en las urnas. No obstante, hizo un llamado a la prudencia institucional de sus contradictores y pidió a la ciudadanía no utilizar las redes sociales para difundir información falsa durante los días posteriores a los comicios, buscando así preservar la tranquilidad de la nación.

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Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: