La Defensoría del Pueblo de Colombia encendió las alarmas institucionales debido al ambiente hostil que rodea la recta final de la campaña por las elecciones presidenciales. El organismo estatal presentó un balance negativo sobre el comportamiento de las candidaturas a una semana de los comicios.

Sigue a PULZO en Discover

El tercer informe de seguimiento de la entidad concluyó que el debate político sufrió un descalabro notable en los últimos días. Los analistas del organismo identificaron conductas reiteradas que amenazan la convivencia democrática y la tranquilidad de los sufragantes colombianos.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó su profunda preocupación frente al rumbo que tomaron las campañas presidenciales. La funcionaria expuso públicamente las alarmantes conclusiones del monitoreo técnico ejecutado directamente a los dos aspirantes que disputan el poder ejecutivo.

La funcionaria aclaró que solo uno de los competidores políticos suscribió formalmente el pacto de respeto impulsado por la Defensoría. No obstante, las auditorías evidenciaron que ambos bandos vulneraron los compromisos básicos asociados al suministro de datos ciertos.

La transmisión de noticias falsas y la manipulación informativa constituyen los factores que generan mayor inquietud dentro de la institución. “Resulta especialmente grave el punto relacionado con la difusión de la información veraz”, sentenció la funcionaria Iris Marín.

El equipo de control reportó trece sucesos específicos ligados a la alteración de la verdad durante el ejercicio proselitista. “Los 13 hechos monitoreados muestran inobservancia total del deber de difundir información veraz”, advirtió el dossier de la Defensoría.

Publicamos el tercer informe de seguimiento al Compromiso por unas elecciones libres y en paz en Colombia. Los hallazgos reflejan un deterioro preocupante del debate político en esta fase definitiva de la campaña presidencial. Resulta especialmente grave el cumplimiento del… pic.twitter.com/0KhctTHjIA — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 14, 2026

El documento también denunció la proliferación de discursos cargados de odio y la pérdida absoluta de la comunicación constructiva. Un candidato alcanzó el cuarenta por ciento de acatamiento en esta materia, mientras el otro obtuvo un rotundo cero por ciento.

La defensora Iris Marín exhortó a los comandos políticos a deponer los ataques personales para atenuar la polarización actual. El organismo recordó que los ciudadanos merecen una confrontación de ideas basada en argumentos y libre de agresiones físicas o verbales.

“Estamos teniendo una conversación pública que está llevando al país a niveles cada vez más altos de confrontación y hostilidad. Es inadmisible que en la recta final de una elección presidencial se siga alimentando un clima de desconfianza, agresividad y estigmatización”, recalcó Marín.

Finalmente, la funcionaria exigió cordura a los líderes políticos recordándoles que las elecciones representan un ejercicio netamente democrático. “Quiero recordar algo que parece elemental. Estamos en un proceso para elegir por mayorías al líder que queremos que conduzca los destinos del país. No estamos en una guerra. Son elecciones, es democracia”, concluyó la defensora.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia?

La Registraduría Nacional del Estado Civil definió que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia ocurrirá el próximo domingo 21 de junio de 2026. Los ciudadanos elegirán ese día al próximo mandatario del país.

Las urnas permanecerán abiertas en todo el territorio nacional desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde de manera continua. Los jurados de votación coordinarán las mesas para recibir los sufragios de los electores habilitados.

El calendario electoral oficial estipula que los colombianos residentes en el exterior iniciarán su participación previamente el lunes quince de junio. Los consulados mantendrán las votaciones habilitadas durante toda una semana consecutiva para facilitar el ejercicio democrático.

La tarjeta electoral oficial ya cuenta con el diseño definitivo avalado por las autoridades pertinentes tras los resultados de la primera vuelta. El tarjetón presenta únicamente las dos fórmulas que avanzaron en la contienda por el poder ejecutivo nacional.

El orden de las agrupaciones políticas conserva la misma estructura preestablecida mediante el sorteo general ejecutado antes del primer llamado a las urnas. La ciudadanía escogerá entre las opciones vigentes para dirigir el rumbo constitucional del Estado.

Los organismos de control del Ministerio Público desplegarán miles de funcionarios para vigilar la transparencia de la jornada democrática en las regiones colombianas. Las autoridades gubernamentales sancionarán drásticamente cualquier intento de alteración del orden público o delito electoral.

La entidad organizadora concluyó la preparación del software informático y la distribución del material logístico para garantizar un escrutinio ágil. Los resultados preliminares oficiales aparecerán de forma pública minutos después del cierre formal de las mesas de votación.

* Pulzo.com se escribe con Z