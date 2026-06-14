El presidente canceló la gira nacional que tenía prevista para la última semana de campaña presidencial, una agenda que había generado cuestionamientos porque coincidía con intervenciones públicas interpretadas como respaldo político al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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Tras regresar de Estados Unidos, el mandatario decidió permanecer en Bogotá antes de la segunda vuelta del 21 de junio, señala El Tiempo.

Dentro del Pacto Histórico también surgieron tensiones por el rumbo de la campaña de Cepeda. Sectores del oficialismo consideran que no se concretaron cambios estratégicos ni se amplió el equipo tras la primera vuelta, pese a la necesidad de remontar la diferencia cercana a 700.000 votos frente a su rival.

Además, persisten inconformidades porque el círculo cercano de Cepeda continuó liderando las decisiones de campaña, añade ese medio.

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En paralelo, el Gobierno avanzó en un acuerdo sobre el polémico proyecto de jurisdicción agraria: el Ministerio de Justicia aceptó una propuesta de redacción impulsada por la oposición y la Sociedad de Agricultores para destrabar el debate sobre las facultades de la Agencia Nacional de Tierras, resalta ese diario.

En materia electoral, autoridades defendieron la transparencia del sistema de votación y explicaron que el conteo se realiza manualmente por jurados, mientras que el escrutinio oficial queda en manos de jueces y organismos de control.

Finalmente, continuó la controversia por el intento de la representante Gloria Arizabaleta de suspender al presidente Petro, episodio que generó investigaciones y nuevas tensiones dentro del oficialismo y puso nuevamente bajo escrutinio a la Comisión de Acusaciones.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.