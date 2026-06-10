Un verdadero sismo sacude los cimientos políticos de Colombia a escasos días de que se defina quién será el próximo inquilino de la Casa de Nariño. La presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta, encendió las alarmas al emitir un auto en el que ordena la suspensión provisional del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por su presunta participación en política en plena campaña electoral.

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La impactante noticia fue destapada por el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, quien reveló los detalles de un explosivo documento de siete páginas fechado este mismo miércoles 10 de junio de 2026. Según el expediente con radicado 7525, la congresista investigadora argumenta que la medida cautelar es necesaria debido a la gravedad de los hechos y la inminencia de la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 21 de junio. Arizabaleta sostiene que los mensajes publicados por el mandatario en sus redes oficiales entre el 6 y el 9 de junio ponen en riesgo la neutralidad institucional, por lo que decretó que Petro deje sus funciones de inmediato y hasta las 4:00 de la tarde del día de los comicios.

Para justificar este histórico zarpazo legal, la congresista apeló al artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 y citó jurisprudencia de la Corte Constitucional, asegurando que se cumplen los requisitos de necesidad y proporcionalidad porque la permanencia de Petro en el cargo podría interferir en el proceso electoral. No obstante, la polémica decisión reconoce la enorme tensión constitucional que genera, puesto que la Carta Política estipula con claridad que un presidente de la República goza de un fuero especial y solo puede ser suspendido o juzgado tras una acusación formal de la Cámara que sea aprobada por el Senado de la República.

La reacción en los medios y los sectores jurídicos no se hizo esperar, y las duras críticas llovieron de inmediato. Néstor Morales, director de Mañanas Blu, arremetió con fuerza contra la determinación y advirtió que la representante Arizabaleta cometió un gravísimo error de competencia. Morales aseguró que, por más presidenta de la Comisión de Acusación que sea, ella sola no tiene la facultad legal para suspender a un jefe de Estado, advirtiendo incluso que la congresista podría estar incurriendo en el delito de prevaricato por saltarse los procedimientos constitucionales.

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Más allá del debate netamente jurídico, el periodista lanzó una fuerte advertencia sobre el inesperado efecto bumerán que este “disparate” podría provocar en las urnas. Según Morales, esta suspensión provisional se convertirá en el insumo perfecto para la campaña presidencial, pues le dará la razón al mandatario en su narrativa del “golpe blando”. El comunicador anticipó que, en cuestión de minutos, el presidente utilizará esta sanción para victimizarse y denunciar una persecución en su contra, lo cual terminará ayudando inmensamente a impulsar la candidatura de Iván Cepeda de cara a la votación definitiva.