La representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral quedó en el centro de la discusión política nacional luego de que se conociera una decisión firmada por ella, en calidad de integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, mediante la cual se ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio por una investigación relacionada con una presunta participación en política.

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La determinación ha generado una intensa controversia no solo por el alcance de la medida, sino también por el perfil político de la congresista que la suscribe y por las posibles implicaciones que tendría en plena recta final de la campaña presidencial.

Arizabaleta nació en Cali en 1968 y actualmente es representante a la Cámara por el Valle del Cauca para el período 2022-2026. Llegó al Congreso tras integrar la lista del Pacto Histórico en ese departamento, coalición que obtuvo más de 371.000 votos y le permitió ocupar una de las curules de la Cámara.

Es abogada de la Universidad de San Buenaventura y cuenta con especializaciones en derecho penal, derechos humanos y gerencia en salud. Además, tiene una maestría en derecho. Antes de llegar al Congreso desarrolló una amplia trayectoria en entidades del Estado. Fue procuradora delegada para Restitución de Tierras durante la administración de Alejandro Ordóñez y posteriormente ocupó cargos en la Fiscalía General de la Nación, donde llegó a desempeñarse como directora nacional de Investigación y Análisis de Seguridad.

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Uno de los aspectos más comentados de su trayectoria es su relación con Roy Barreras. Arizabaleta fue esposa del exsenador y exembajador en el Reino Unido, quien posteriormente fundó el partido Fuerza de la Paz, colectividad a la que ella terminó vinculándose. Aunque inicialmente fue avalada por la Alianza Democrática Amplia (ADA), más tarde se integró al movimiento político creado por Barreras.

Desde 2023 forma parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el organismo encargado de investigar a los altos dignatarios del Estado, incluido el presidente de la República. Allí también ha participado en actuaciones relacionadas con investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Precisamente por esa cercanía política con sectores del oficialismo, la decisión conocida en las últimas horas ha despertado múltiples interpretaciones. Algunos analistas consideran llamativo que una congresista elegida dentro de la coalición que respaldó a Petro termine firmando una medida contra el mandatario.

Otros observadores plantean una hipótesis distinta: que la suspensión hasta el 21 de junio, un día después de la segunda vuelta presidencial, podría terminar favoreciendo políticamente al presidente al permitirle intervenir de manera más abierta en el debate electoral sin estar ejerciendo formalmente el cargo.

Sin embargo, esa lectura corresponde a interpretaciones políticas y no existe, hasta el momento, una prueba pública que demuestre que esa haya sido la intención detrás de la decisión.

Lo cierto es que Gloria Arizabaleta pasó de tener un perfil relativamente discreto dentro del Congreso a convertirse en una de las figuras más observadas del escenario político colombiano. Su firma en este proceso abre un nuevo capítulo de controversia jurídica y política en medio de una campaña presidencial que ya se encuentra en sus días decisivos.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.