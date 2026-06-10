En diálogo con Caracol Radio, Julio Sánchez le preguntó a Iván Cepeda si Aída Quilcué va a ser como Francia Márquez. Es decir, si su rol en el gobierno se va a diluir con el pasar de los años.

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Cepeda indicó que no le gustó cómo terminó la relación Gustavo Petro – Francia Márquez y resaltó que él haría las cosas de manera diferente.

“Yo tengo divergencias con esa visión y no voy a aventurarme por respeto al gobierno actual. El movimiento de Francia Márquez anunció su respaldo a mi candidatura”, apuntó en ese medio.

“Con Aída he trabajado desde hace muchos años, más ahora que somos candidatos a la Presidencia. Yo no vine a conocer los movimientos sociales cuando me designaron candidato; vengo trabajando con el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) desde hace décadas. Conozco sus luchas y tenemos una relación en la que hemos pasado por muchas aguas con Aída. Así es como se hace un equipo”, añadió en esa emisora.

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Cómo va el posible debate entre Cepeda y De la Espriella

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzan en la organización de un posible debate entre ambos candidatos.

Cada campaña ya designó compromisarios encargados de negociar las condiciones del encuentro. De la Espriella nombró a su jefe de campaña, Joaquín Gutiérrez Caballero, y al estratega Carlos Suárez, mientras que Cepeda escogió al representante Gabriel Becerra y a su asesora Gabriela Parra.

El eventual debate sería el primero entre los dos aspirantes, quienes no participaron en debates durante la primera vuelta presidencial. Cepeda propuso que el espacio se realizara en un único formato con el apoyo de Noticias Caracol, Noticias RCN y RTVC.

Por su parte, De la Espriella manifestó estar dispuesto a debatir, aunque pidió previamente que Cepeda reconociera los resultados de la primera vuelta y planteó que la Revista Semana también participara en la organización.

Además, el candidato de Defensores de la Patria insistió en que el debate incluya a las fórmulas vicepresidenciales: José Manuel Restrepo y Aida Quilcué. Cepeda rechazó algunas de las condiciones propuestas y aseguró que no aceptará “imposiciones” de su rival político. Esto deja en veremos el posible debate que muchos piden en el país.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.