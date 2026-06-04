Iván Cepeda, uno de los ganadores de las elecciones pasadas y que disputará la presidencia de la República contra Abelardo de la Espriella, siempre se ha caracterizado por su sobriedad, serenidad y por pasar desapercibido con su vestimenta. Casi siempre usa la misma pinta en sus eventos públicos y en el Congreso de la República.

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Sin embargo, una prenda con la que se identifica el candidato del Pacto Histórico es su camisa, muy diferente a las tradicionales. Dicha prenda es conocida en el mundo de la moda como la camisa Mao (o de cuello Mao) y tiene una historia que muchos desconocen en Colombia y el mundo.

La camisa debe su nombre a Mao Zedong, el líder de la República Popular China, que hizo popular ese estilo durante el siglo XX. Aunque la prenda se asocia con la figura política de Zedong, el origen real del cuello se remonta a la China Imperial, en donde era una vestimenta tradicional de los llamados mandarines.

Pero, ¿quién era Mao Zedong? Según BBC, Mao fue el responsable de desastrosas políticas del ‘Gran Salto Adelante’ y de la ‘Revolución Cultural’.

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De acuerdo con ese medio, en 1921, Mao fue el miembro fundador del Partido Comunista Chino (PCCh) y, años posteriores, su partido selló una alianza con el partido nacionalista Kuomintang (KMT) para derrotar a los señores de la guerra que, según ese medio, controlaban una parte grande de China.

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Cuántas personas murieron en la época de Mao Zedong

El punto de inflexión histórica ocurrió el 1 de octubre de 1949, cuando Mao proclamó la fundación de la República Popular China en Pekín tras derrotar a las fuerzas nacionalistas. Como líder supremo del nuevo Estado, su obsesión inicial fue modernizar y reconstruir un país devastado por la ocupación extranjera y la guerra civil. Para ello, implementó drásticas reformas agrarias e industriales destinadas a eliminar el latifundismo y centralizar la economía nacional bajo el control estricto del partido único, describe BBC.

Sin embargo, las ambiciones de Mao por acelerar la industrialización del país dieron paso a una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia moderna: el plan conocido como “El Gran Leap Forward” (El Gran Salto Adelante, 1958). Este agresivo programa de colectivización forzada de la agricultura terminó desorganizando la producción interna y provocando la Gran Hambruna China, un periodo trágico en el que se calcula que millones de ciudadanos perdieron la vida debido a la escasez extrema de alimentos.

Para contrarrestar las duras críticas a su gestión económica y purgar a los sectores rivales dentro de su propio partido, Mao desató en 1966 la “Revolución Cultural”. Movilizando a millones de jóvenes radicalizados agrupados en las llamadas Guardias Rojas, el líder comunista impulsó un violento proceso de persecución ideológica destinado a destruir cualquier vestigio de la cultura tradicional china y el pensamiento burgués. Durante una década, el país se sumergió en un caos social absoluto caracterizado por el quiebre de las instituciones y la quema masiva de patrimonio histórico.

Mao Zedong falleció el 9 de septiembre de 1976, dejando un legado dual y profundamente debatido a nivel global. Por un lado, sus simpatizantes le reconocen el mérito histórico de haber unificado a China, expulsado el imperialismo extranjero y sentado las bases para convertir al país en la superpotencia económica que es hoy. Por el otro, sus críticos y los historiadores contemporáneos lo señalan como un implacable dictador totalitario cuyas políticas ideológicas cobraron un precio devastador en vidas humanas y libertades civiles.

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