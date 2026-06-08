La tensión política entre los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda sigue escalando a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Esta vez, el candidato de derecha respondió con dureza a una denuncia pública hecha por su rival y terminó lanzando una acusación prácticamente idéntica, lo que ha generado interrogantes sobre el origen real de la información que ambos dicen haber recibido.

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Todo comenzó cuando Iván Cepeda aseguró que pondría en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad Nacional de Protección una información que le llegó por distintas vías. Según el candidato, en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría preparando un supuesto “autoatentado controlado” con fines electorales para influir en los resultados de la elección del próximo 21 de junio.

Cepeda afirmó que actuaba por responsabilidad y pidió incluso que se reforzaran las medidas de seguridad de su contendor y de su fórmula vicepresidencial mientras las autoridades verifican la veracidad de la denuncia.

La respuesta de De la Espriella no tardó en llegar. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el candidato aseguró que el pronunciamiento de Cepeda refleja nerviosismo y preocupación por el panorama electoral.

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“Se te nota el desespero, Iván. ¿Dónde quedó ese tono de monje tibetano, frío e inalterable? Sabes que vas a perder, y eso te tiene angustiado y fuera de control”, escribió.

Sin embargo, el punto más llamativo de su respuesta fue que terminó formulando una acusación similar a la realizada por su rival. De la Espriella afirmó que a su campaña también había llegado información según la cual sería Cepeda quien estaría preparando un supuesto autoatentado.

“A nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado. Por responsabilidad, no he querido especular ni convertir rumores en noticias”, señaló.

El candidato añadió que Colombia ha sufrido demasiado por la violencia política y recordó el asesinato de Miguel Uribe Turbay para insistir en que estos temas deben manejarse con seriedad. Además, lanzó una pregunta directa a Cepeda: “¿Decidiste a última hora cambiar la estrategia y, en vez de hacerte un autoatentado, salir a culparme a mí de tus ideas?”.

Se te nota el desespero, Iván. ¿Dónde quedó ese tono de monje tibetano, frío e inalterable? Sabes que vas a perder, y eso te tiene angustiado y fuera de control. Cada día se hace más evidente. He venido a enfrentarlos, a derrotarlos en las urnas y a demostrar que Colombia no se… pic.twitter.com/izfxwGqVHT — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 8, 2026

La respuesta de De la Espriella ha generado debate porque deja abierta una incógnita: ¿realmente su campaña ya contaba con esa información y decidió guardarla hasta ahora, o la acusación surgió únicamente después de que Cepeda hiciera pública su denuncia?

Por ahora, ninguna de las dos campañas ha presentado pruebas públicas que respalden sus afirmaciones. Lo cierto es que, en lugar de disipar las dudas, el intercambio terminó elevando aún más la confrontación política en la recta final de la campaña presidencial.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: