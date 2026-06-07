Este domingo se cumple un año de uno de los hechos que más impactó la política colombiana en los últimos tiempos: el atentado contra Miguel Uribe. En medio de la fecha conmemorativa, su esposa, María Claudia Tarazona, compartió nuevas imágenes familiares que han conmovido a miles de personas en redes sociales.

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Las fotografías muestran una faceta íntima de Miguel Uribe. En ellas aparece acompañado de María Claudia y de su hijo en diferentes momentos cotidianos que reflejan la cercanía y el cariño que caracterizaban a la familia. Algunas imágenes los muestran compartiendo actividades musicales, tocando instrumentos y disfrutando de espacios de unión en el hogar.

En otras fotografías se observan escenas de afecto entre la pareja, con abrazos, sonrisas y besos que retratan la relación que construyeron durante años. También aparecen momentos familiares junto a su hijo, en los que se evidencia el papel que Miguel Uribe desempeñaba como padre y esposo.

La publicación de María Claudia llega exactamente un año después del atentado que conmocionó al país. El 7 de junio de 2025, Miguel Uribe fue víctima de un ataque que marcó un antes y un después para su familia, sus seguidores y la vida política nacional. Durante semanas, el país siguió con atención la evolución de su estado de salud y las investigaciones adelantadas por las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Las imágenes compartidas ahora por su esposa parecen tener un propósito claro: recordar al hombre que existía más allá de la actividad pública y de la política. Un padre dedicado, un esposo cercano y una persona que disfrutaba de los pequeños momentos familiares.

María Claudia ha mantenido viva la memoria de Miguel Uribe a través de diferentes mensajes y publicaciones durante el último año. En esta ocasión, eligió hacerlo mediante recuerdos visuales que muestran algunos de los instantes más felices que compartieron juntos.

La historia de ambos estuvo marcada por una relación sólida y por la construcción de un proyecto familiar que ocupó un lugar central en sus vidas. Sin embargo, aquella historia se vio abruptamente interrumpida por el atentado ocurrido hace un año, un hecho que terminó provocando la muerte de Miguel Uribe y dejó una profunda huella en su familia y en el país.

A un año de aquel episodio, las nuevas fotografías publicadas por María Claudia Tarazona no solo evocan la ausencia del dirigente político, sino que también sirven como homenaje a los momentos de amor, compañía y felicidad que compartió junto a las personas más importantes de su vida.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.