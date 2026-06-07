Un año después del atentado que terminó con la vida del senador Miguel Uribe Turbay, las investigaciones siguen avanzando y apuntan cada vez más hacia la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia. La Fiscalía ha consolidado una línea investigativa que atribuye la planeación y ejecución del crimen a integrantes de esa estructura armada ilegal.

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Las autoridades lograron reconstruir gran parte de la operación criminal gracias al trabajo conjunto de agentes del CTI y de la Policía, quienes analizaron testimonios, cámaras de seguridad, documentos y comunicaciones. La investigación sostiene que el atentado tuvo una motivación política y que buscaba impactar el escenario electoral y la estabilidad institucional del país.

Hasta ahora se han efectuado nueve capturas relacionadas con el caso. Entre los detenidos figuran personas señaladas de participar en distintas fases del plan, desde el seguimiento a la víctima hasta la coordinación logística y la ejecución del ataque. La Fiscalía sostiene que el monitoreo contra Uribe Turbay habría comenzado varios meses antes del atentado.

Fiscalía fortalece hipótesis contra la Segunda Marquetalia

Uno de los hallazgos más relevantes surgió tras el análisis de información encontrada en dispositivos electrónicos de algunos capturados. Ese material permitió descartar varias hipótesis iniciales y fortalecer la tesis de que detrás del crimen estaría la Segunda Marquetalia, organización atribuida a alias Iván Márquez.

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Además, los investigadores preparan la imputación de siete integrantes de esa disidencia, entre ellos José Sierra, alias El Zarco Aldinever, señalado de haber dado la orden final para ejecutar el atentado. La Fiscalía ya solicitó a un juez avanzar en el proceso contra varios de estos presuntos responsables como personas ausentes.

Los testimonios entregados por algunos procesados también han sido clave para conectar a la red sicarial de Bogotá con mandos de la organización armada. Entre las declaraciones más relevantes aparecen las de Simeón Pérez, alias ‘El viejo’, quien relató encuentros con presuntos cabecillas involucrados en la planeación del crimen.

Pese a estos avances, todavía existen interrogantes importantes. Entre ellos están la posible participación de otros responsables, el origen de la financiación de la operación y las presuntas fallas en el esquema de protección asignado al entonces senador.

Finalmente, la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de trabajo mientras ofrece millonarias recompensas por información sobre alias Iván Márquez y otros señalados. Un año después del magnicidio, las autoridades consideran que han logrado identificar buena parte de la estructura criminal, aunque todavía faltan respuestas definitivas sobre todos los responsables detrás del asesinato.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.