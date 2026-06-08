Iván Cepeda anunció este lunes que pondrá en conocimiento de las autoridades información que recibió en las últimas horas relacionada con la campaña presidencial de su contendor, Abelardo de la Espriella.

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En sus redes sociales, el candidato señaló que por diferentes vías le hicieron llegar versiones sobre un supuesto plan que estaría siendo preparado dentro de la campaña del aspirante de Defensores de la Patria. Según indicó, se trataría de un presunto “autoatentado controlado” que tendría como objetivo influir en los resultados de la segunda vuelta presidencial.

“Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección”, afirmó Cepeda.

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COMUNICADO

Bogotá D. C., 8 de junio de 2026. Me permito informar a la opinión pública que pondré en conocimiento de las autoridades competentes información que he recibido en las últimas horas relacionada con la contienda electoral. Por distintas vías, se me ha hecho saber… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 8, 2026

El candidato agregó que, de acuerdo con la información recibida, el supuesto hecho tendría lugar en los días previos al 21 de junio, fecha en la que se celebrarán los comicios de segunda vuelta.

Frente a esta situación, Cepeda informó que trasladará los datos a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las verificaciones correspondientes. “Ante esta circunstancia, anuncio que pondré en conocimiento de este hecho a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las verificaciones del caso”, expresó.

Además, aseguró que también entregará la información a la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el fin de que evalúe la situación y adopte medidas adicionales de seguridad si lo considera necesario.

“De igual forma, entrego esta información a la Unidad Nacional de Protección para que, de ser necesario, refuerce las medidas de protección de De la Espriella y su fórmula vicepresidencial”, concluyó el candidato.

Respuesta de Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda

La reacción del abogado no tardó en llegar y calificó lo dicho por su contendor como una “estrategia para desviar el debate la atención del debate de fondo”, replicando además que a su campaña ‘Firmes por la patria’ también ha llegado información sobre un presunto autoatentado por parte de Cepeda.

“Por responsabilidad, no he querido especular ni convertir rumores en noticias, porque con la seguridad no se juega y porque Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por la violencia política. Ayer mismo rendíamos homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay. Su recuerdo debe servirnos para entender que estos temas exigen la máxima seriedad y responsabilidad. La violencia política ha causado demasiado dolor como para utilizarla como herramienta de confrontación o propaganda“, dijo Abelardo de la Espriella al respecto.

Finalmente, el abogado le lanzó una pregunta a Cepeda en su réplica: “¿Decidiste a última hora cambiar la estrategia y, en vez de hacerte un autoatentado, salir a culparme a mí de tus ideas?”.

Se te nota el desespero, Iván. ¿Dónde quedó ese tono de monje tibetano, frío e inalterable? Sabes que vas a perder, y eso te tiene angustiado y fuera de control. Cada día se hace más evidente. He venido a enfrentarlos, a derrotarlos en las urnas y a demostrar que Colombia no se… pic.twitter.com/izfxwGqVHT — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 8, 2026

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: