María Fernanda Cabal aseguró en entrevista con Pulzo que dentro de su partido encontró obstáculos que le impidieron avanzar hacia una eventual candidatura presidencial.

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La senadora afirmó que hubo un espacio político que no logró ocupar y sostuvo que finalmente fue asumido por la campaña de Abelardo de la Espriella, a quien elogió por el desempeño que tuvo durante el proceso electoral.

“Ese espacio lo asumió la candidatura de Abelardo, que fue brillante, fue impecable; un espacio al que no me dejaron llegar”, apuntó en Pulzo.

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Según Cabal, la candidatura de De la Espriella fue “brillante” e “impecable”, destacando que logró interpretar el momento político que atraviesa el país y conectar con un sector del electorado que, a su juicio, buscaba una propuesta distinta.

La dirigente señaló que ese escenario era uno al que ella esperaba llegar, pero consideró que factores internos dentro de su colectividad terminaron limitando sus posibilidades.

Durante la conversación también hizo referencia a las dinámicas internas del partido y a cómo estas incidieron en la definición de apoyos y espacios políticos de cara a la contienda presidencial.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: