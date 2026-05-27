La recta final de la campaña de cara a los comicios de este 31 de mayo de 2026 sigue destapando las dinámicas internas de los partidos en los medios de comunicación. En su intervención en Blu Radio, la senadora Paloma Valencia abrió un espacio para hablar sobre el panorama de su campaña y se refirió al distanciamiento de figuras femeninas de gran peso en la opinión pública como María Fernanda Cabal, Paola Holguín y la periodista Vicky Dávila, quienes decidieron mover sus apoyos hacia el abogado Abelardo de la Espriella.

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Al ser interrogada sobre un trino que evidenciaba que en su sector de la consulta ya solo la acompañaban hombres, la aspirante del Centro Democrático no esquivó la pregunta y habló con franqueza sobre lo que sintió al ver ese escenario de cara a la jornada electoral de este domingo. “Yo me lo he preguntado, no crea que no. Un día que vi ese tuit que decía que solo me quedaron los hombres de la consulta sí me pregunté qué pasó con esas mujeres que sentía cercanas a mi corazón. No tengo la respuesta para eso, no sé qué pasó, no creo que haya cometido algún atropello contra alguna de ellas. Me parece raro, porque yo de todas maneras tengo buenos sentimientos por esas tres mujeres, que me parecen extraordinarias”, afirmó Valencia.

Más allá de los movimientos y respaldos políticos en la derecha, la senadora aprovechó el espacio en la emisora para analizar los retos y prejuicios que aún persisten en el país frente al liderazgo femenino, especialmente cuando se abordan las problemáticas de orden público. “La gente le cree más a un hombre cuando habla de seguridad porque tienen la idea de que las mujeres somos el sexo débil”, argumentó la parlamentaria, señalando que la discusión de la seguridad suele estar muy sesgada por visiones tradicionales.

Ante ese panorama, la candidata uribista utilizó la misma premisa para defender el rol de las trabajadoras y jefas de hogar en la sociedad, asegurando que su proyecto político busca derribar barreras en los altos cargos del Estado. “No hay nadie más fuerte que una mujer que sostiene su casa, cuida a los hijos, trabaja y saca adelante a su familia”, sentenció la senadora en la entrevista radial, concluyendo con un mensaje de unidad de cara al cierre de las urnas este fin de semana: “Cuando una mujer llega, llegamos todas”.

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