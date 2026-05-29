Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia aprovecharon para lanzar unas últimas pullas políticas durante una entrevista en Piso 8, luego de que hablaran sobre el supuesto cargo que tendría María Fernanda Cabal en un eventual gobierno suyo. Según dijeron en tono jocoso, la senadora sería la directora del ICBF.

Sigue a PULZO en Discover

Todo comenzó cuando Juan Daniel Oviedo aseguró entre risas que “tenemos que sacar la corrupción del ICBF” y que era necesario “garantizar que los niños estén seguros”, comentario que abrió la puerta para bromear sobre el papel que tendría Cabal dentro de una eventual administración.

Sin embargo, el ambiente más llamativo llegó cuando le preguntaron a Paloma Valencia por la relación que mantiene actualmente con María Fernanda Cabal, luego de las diferencias políticas y personales que han quedado en evidencia en distintos momentos de la campaña presidencial.

“Yo la quiero mucho. Lo que pasa es que ella me dejó botada”, respondió Paloma entre carcajadas, provocando la reacción inmediata de los presentes en la entrevista.

Al insistirle sobre hace cuánto no hablaban, Valencia respondió que sí mantiene contacto con la senadora, aunque describió la relación de una manera bastante fría y distante. “Yo hablo con ella. Es que me la encuentro en el Congreso”, afirmó.

Oviedo aprovechó el espacio para lanzarle la pulla más fuere a Cabal, recordando algunas críticas que ella le ha hecho públicamente. “Como ella dice que yo promuevo el cambio de sexo en los niños, pues entonces que esté el ICBF bien protegido por ella”, dijo el exdirector del Dane, en una frase que fue tomada con humor dentro de la entrevista.

Aunque todo ocurrió en medio de un ambiente relajado y entre bromas, las declaraciones rápidamente comenzaron a moverse en redes sociales, especialmente entre seguidores de la derecha colombiana, donde las tensiones entre distintos sectores políticos han sido tema constante durante la campaña presidencial.

Las palabras de Paloma y Oviedo también fueron interpretadas por algunos usuarios como una nueva indirecta hacia María Fernanda Cabal, una de las figuras más fuertes y polémicas del uribismo, quien en los últimos meses ha tenido diferencias visibles con otros sectores del Centro Democrático.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.