La mujer con la que pillaron a Gustavo Petro en el país vecino es Vanessa Cortés Carmona, de 33 años de edad, y originaria de Manizales, según explicó La Silla Vacía.

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Luego de conocerse detalles de la mujer y de la fortuna que ha logrado luego del encuentro con el presidente, la reacción de los periodistas y analistas no se hizo esperar, entre otras cosas, porque critican que, presuntamente, el presidente estaría haciendo uso del erario público para mantener y dar lujos a la mujer en mención.

“Lo que está revelando La Silla Vacía es que el presidente Petro le regaló una casa a la novia y le regaló una camioneta”, afirmó Néstor Morales, en Mañanas Blu.

Seguido, María Camila Orozco, periodista de ese mismo medio, opinó que el presidente tiene todo el derecho a hacerle esos regalos. Sin embargo, enfatizó, lo que se debe criticar es de dónde sale la plata.

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“El presidente tiene todo el derecho a enamorarse, a regalar lo que quiera, la pregunta es: ¿Con plata de dónde, con plata de quién? Esa es la parte que me queda faltando”, cuestionó la periodista.

“El presidente Petro puede tener la relación sentimental que quiera, incluso una relación que, para algunos puede ser paternal porque le dobla la edad a esta muchachita que tiene 33 años”, agregó María Camila Orozco, en Blu Radio.

(Vea también: Mujer pillada con Petro en Panamá se enriqueció de la noche a la mañana: destapan su patrimonio)

Analistas de ese mismo medio cuestionan que dichos encuentros se dieron durante las comisiones diplomáticas que tuvo Petro en Panamá y otros países.

En ese sentido, “los colombianos sí tenemos derecho a saber si ella (Vanessa Cortés) formó parte de las comitivas oficiales, en qué condición lo hizo”, cuestionó, por su parte, Héctor Riveros.

De acuerdo con La Silla Vacía, luego del encuentro amoroso que sostuvo el presidente colombiano con la mujer, sus ingresos comenzaron a multiplicarse. Incluso, detalla ese portal, hay varias empresas “fantasma” que se han lucrado con dinero del Estado y tienen relación con Vanessa Cortés.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.