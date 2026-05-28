La muerte de Mia Cataleya, una bebé de apenas seis meses, tiene conmocionada a la comunidad de El Espinal, Tolima, luego de que las autoridades confirmaran que la menor llegó a un hospital con graves signos de presunto maltrato y abuso. El caso ha generado indignación entre los habitantes del municipio y abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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La menor fue trasladada el pasado martes 26 de mayo al Hospital San Rafael de El Espinal, donde permaneció internada en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la madre de la niña fue quien la llevó al centro asistencial. El Tiempo reveló que la mujer habría llegado bajo los efectos de sustancias psicoactivas, situación que ahora también es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

(Vea también: Velatón en Tolima por muerte de Mía, bebé víctima de abuso; Defensoría del Pueblo se pronunció)

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Aunque inicialmente la madre aseguró que la bebé tenía otras complicaciones de salud, los estudios practicados por especialistas evidenciaron un panorama mucho más grave. Según el reporte, Mia Cataleya presentaba fracturas en las piernas, traumas en las extremidades superiores e inferiores y señales de presunto abuso sexual.

En medio de las pesquisas apareció el nombre de un hombre conocido como alias ‘El Flaco’, quien supuestamente mantenía una relación sentimental con la madre de la menor y convivía con ambas desde hace aproximadamente un mes. Las autoridades intentan establecer si este sujeto estaría relacionado con las agresiones que sufrió la bebé, mientras continúan buscándolo porque actualmente no se conoce su paradero.

El alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, rechazó lo ocurrido y anunció una recompensa de 10 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar al responsable de la muerte de la menor. Además, pidió que se activen todos los protocolos de búsqueda e investigación para esclarecer el caso lo antes posible.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que activó la ruta de protección y el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, mientras que la Defensoría del Pueblo calificó el hecho como una grave vulneración de los derechos de la infancia. Entretanto, la madre de la bebé permanece bajo custodia de la SIJIN mientras avanzan las investigaciones.

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