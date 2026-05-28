El municipio de El Espinal, en Tolima, permanece consternado luego de confirmarse la muerte de Mía Khataleya Ramírez López, la bebé de apenas seis meses que permanecía internada en un centro asistencial de Ibagué después de haber ingresado con graves lesiones que encendieron las alarmas de las autoridades.

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La situación provocó indignación entre la comunidad y reabrió el debate sobre la violencia contra menores en el país. De acuerdo con la información difundida por El Tiempo, la niña fue trasladada inicialmente a un hospital de El Espinal, pero debido a la gravedad de su estado de salud tuvo que ser remitida al Hospital Federico Lleras Acosta, en Ibagué, donde finalmente falleció.

Autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades. Versiones preliminares señalan que la menor presentaba múltiples signos de violencia, situación que llevó a las entidades competentes a activar las rutas de protección y atención.

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Mientras avanzan las indagaciones, habitantes de El Espinal convocaron una velatón para exigir justicia por la muerte de la bebé. Con velas, mensajes y oraciones, decenas de personas expresaron su rechazo frente al caso y acompañaron simbólicamente a la familia de la menor en medio del dolor que atraviesa el municipio.

“La comunidad se une en oración y rechazo ante este doloroso caso que hoy enluta al municipio”, señalaron ciudadanos y líderes locales durante la jornada realizada en memoria de la pequeña Mía Khataleya.

A esta hora se realiza una velatón en El Espinal para exigir justicia por la muerte de la pequeña Mía Khataleya Ramírez López, la bebé de seis meses que falleció víctima de presunta tortura y abuso. La comunidad se une en oración y rechazo ante este doloroso caso que hoy enluta… pic.twitter.com/QpnLdfOeaP — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 28, 2026

Defensoría del Pueblo rechazó muerte de Mía Khataleya Ramírez

El caso también provocó pronunciamientos de diferentes entidades nacionales. La Defensoría del Pueblo rechazó lo ocurrido y exigió que el crimen no quede en la impunidad. Por medio de un comunicado, el organismo calificó el hecho como “atroz” y recordó que toda forma de violencia contra niños y niñas constituye una grave vulneración de derechos humanos.

#ACTUALIDAD La Defensoría del Pueblo rechazó el fallecimiento de la menor de edad que perdió la vida en El Espinal, Tolima, tras ser víctima de violencia sexual.

La entidad pidió a la Fiscalía y autoridades celeridad en la investigación del caso, y mantener las acciones en el… pic.twitter.com/0sIYHUBXOW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 28, 2026

La entidad insistió en la necesidad de fortalecer las rutas de prevención y protección para menores de edad, especialmente frente a casos relacionados con violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil. Además, pidió a las autoridades judiciales avanzar con rapidez en el proceso investigativo y sancionar a los responsables.

“La muerte de la menor de edad es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia”, indicó la entidad.

Entretanto, la comunidad de El Espinal continúa realizando actos simbólicos y manifestaciones pacíficas para mantener viva la exigencia de justicia por la bebé, cuyo caso estremeció no solo al Tolima, sino a gran parte del país.

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