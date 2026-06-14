Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El próximo 21 de junio se llevarán a cabo los comicios de segunda vuelta para definir al próximo presidente de la Nación. A pocos días de la recta final, la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), realizada para la revista ‘Cambio’, muestra que Abelardo de la Espriella sigue consolidando su ventaja.

Sigue a PULZO en Discover

El sondeo, con 2.186 encuestados, es liderado por el abogado con un 48,6 % en la intención de voto; mientras que su contrincante, el candidato de izquierda Iván Cepeda, registra un 44,7 %.

El análisis de Cambio también marca al voto en blanco con un 6,7 %.

Última encuesta CNC

De esta manera, las cifras revelan una diferencia de 3,9 puntos porcentuales entre los dos aspirantes a la Presidencia de la República.

Lee También

Contando a los que no votarán por ninguno de los dos aspirantes a las Casa de Nariño o que aún no han decidido por cuál será su voto, los datos muestran un cambio en la tendencia que se ha mantenido desde mayo, mes en el que se registraba una intención de voto de 43,6 % para el abogado y de 40,9 % para la ficha de la izquierda.

Este resultado se suma al de otras encuestas recientes que ponen a De la Espriella por encima de Cepeda, incluidas las de Atlas Intel, publicada por la ‘Revista Semana’, y la de la firma Guarumo – Ecoanalítica.

La primera medición muestra al candidato del movimiento Defensores de la Patria con una intención de52,4 % de los votos válidos y al contendiente del Pacto Histórico con un respaldo del 44,4 % de los votos válidos. La segunda, por su parte, los ubica con un 52,6 % y un 45 %, respectivamente.

Ficha técnica

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: