A medida que avanzan las reacciones tras la primera vuelta presidencial, el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, lanzó una fuerte advertencia sobre el clima político que vive el país y el discurso utilizado por el candidato Abelardo de la Espriella.

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Durante una intervención pública, Bolívar expresó su preocupación por algunas declaraciones atribuidas al aspirante presidencial y afirmó que ese lenguaje podría provocar escenarios de confrontación entre sectores políticos.

Gustavo Bolívar cuestionó el tono de Abelardo de la Espriella

El exfuncionario aseguró que las expresiones empleadas por De la Espriella contra el petrismo podrían provocar consecuencias graves en un país marcado por décadas de violencia política.

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“Si gana un señor que dice que ‘viene a destripar a todos los petristas’, ¿sabe cuántos somos?, millones”, manifestó Bolívar.

Según el exdirector de Prosperidad Social, ese tipo de mensajes podrían ser interpretados como amenazas por parte de quienes respaldan al actual Gobierno, provocando un aumento de la tensión social en medio de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial.

¡Escándalo total! El petardo analfabeta Gustavo Bolívar, en su máxima expresión de violencia y desesperación, amenazó: “Si gana Abelardo De La Espriella, vamos a incendiar el país y la gente se va a armar”. Este es el mismo que se llama “líder” y revela su verdadera cara: un… pic.twitter.com/dRku73qepJ — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) June 16, 2026

“Eso es incendiar el país”, dijo el exdirector de Prosperidad Social

En su pronunciamiento, Bolívar fue más allá y aseguró que el uso de discursos confrontacionales podría desencadenar respuestas violentas de algunos sectores.

“Usted cree que la gente es manca, que se va a dejar, va a esperar a que vengan a destriparlo como ya lo hicieron en el pasado, eso es incendiar el país”, afirmó.

Además, señaló que existe el riesgo de que algunas personas opten por armarse ante la percepción de amenazas políticas, aunque aclaró que no desea que ese escenario llegue a ocurrir.

“La gente se va a armar seguramente, yo no desearía que eso pasara, pero eso es lo que va a pasar si el señor sigue con ese lenguaje violento y si viene a cumplir esas amenazas”, agregó.

Crece la tensión política tras la primera vuelta presidencial

Las declaraciones de Bolívar se producen en un contexto de alta polarización política, luego de que Abelardo de la Espriella obtuviera el primer lugar en la primera vuelta presidencial con el 43,73 % de los votos, mientras que Iván Cepeda avanzó al balotaje con el 40,91 %.

El debate político también se ha intensificado por los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al preconteo electoral y las respuestas de distintos sectores políticos sobre la legitimidad del proceso.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: