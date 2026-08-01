Andrea Petro habló sobre el futuro de su padre luego de dejar la Presidencia y descartó que tenga previsto solicitar asilo político, pese a las versiones que han circulado en los últimos días sobre un eventual exilio del mandatario una vez entregue el poder el próximo 7 de agosto.

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Según afirmó en entrevista con Semana, su padre no contempla abandonar el país por razones políticas y seguirá vinculado a la vida pública. La hija mayor del presidente aseguró que, por ahora, Gustavo Petro no tiene planes de pedir protección en otro Estado y que su intención es permanecer activo desde la oposición.

“Hay rumores que dicen que se iría junto a Rafael Correa a Bélgica. También está la opción de Suiza, pero no lo veo pidiendo exilio porque él es una persona que, así se vaya del país, no va a estar más de tres meses por fuera”; aseguró.

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En ese sentido, señaló que el mandatario continuará defendiendo las ideas de su proyecto político y acompañando al sector progresista una vez concluya su administración.

Andrea Petro también se refirió a las especulaciones sobre un supuesto exilio, surgidas en medio del cambio de gobierno y de las tensiones políticas de las últimas semanas. Indicó que esas versiones carecen de fundamento y sostuvo que su padre no le ha manifestado la intención de abandonar Colombia ni de buscar asilo en otro país.

En la entrevista, explicó que el presidente sí evalúa cómo será esta nueva etapa fuera de la Casa de Nariño, pero descartó que tenga previsto retirarse de la política. Según dijo, una vez deje el cargo, seguirá participando en el debate público y respaldando las causas que ha promovido durante su trayectoria.

¿Qué será lo primero que hará Gustavo Petro cuando deje la Presidencia?

Andrea Petro aseguró que el presidente tiene previsto tomarse un tiempo para descansar después de concluir su mandato, al afirmar que durante los últimos cuatro años prácticamente no tuvo espacio para hacerlo. Sin embargo, indicó que todavía no está definido si ese periodo será en Colombia, debido a las restricciones que, según explicó, enfrenta por permanecer en la Lista Ofac.

“Descansar. No sé qué tiempo se tomará, pero dormirá porque durante cuatro años casi no lo hizo“, afirmó Andrea Petro a la revista. Además, sostuvo que esa situación también complicaría la posibilidad de viajar al exterior una vez deje el cargo, aunque señaló que desconoce cuál será la decisión que finalmente adoptará el mandatario.

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