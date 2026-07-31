Por: El Espectador

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, realizó su último acto público al frente de la cartera, en una ceremonia celebrada en Soledad, Atlántico. Según declaraciones del propio Benedetti, este gesto significó el cierre de su ciclo como parte del Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con lo dicho por el funcionario, uno de los principales objetivos de su despedida fue la entrega de equipos, herramientas y kits de última tecnología al Cuerpo de Bomberos del municipio. Esta dotación busca potenciar la capacidad de respuesta ante emergencias, teniendo en cuenta especialmente los retos generados por situaciones climáticas adversas, como las asociadas al Fenómeno del Niño. En palabras del ministro: “Hoy entregamos equipos, herramientas y kits de última tecnología y calidad para el Cuerpo de Bomberos del municipio, un compromiso del Gobierno del Cambio para afrontar las emergencias climáticas y del Fenómeno del Niño que se avecina”.

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Este evento se desarrolló en medio de la inminente transición de gobierno en Colombia, ya que en siete días Benedetti, el presidente Petro y el resto del gabinete dejarán sus cargos para dar paso a la administración de Abelardo de la Espriella. Además, el propio Benedetti estuvo rodeado de especulaciones sobre su posible aspiración a la alcaldía de Barranquilla, tema sobre el cual, aunque ha negado firmemente en ocasiones pasadas, recientemente dejó abierta la puerta, al responder: “Esa sí me gusta” cuando un periodista lo interrogó sobre sus intenciones.

La salida de Benedetti coincide con la despedida del presidente Gustavo Petro de la vida pública como jefe de Estado. Petro, en su último viaje oficial, eligió Cuba como destino, luego de dar su último discurso el 20 de julio. De acuerdo con información del propio mandatario, el objetivo en la isla será reunirse con el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, y con médicos colombianos que residen allí. Según Petro, Cuba ha tenido un papel relevante para Colombia al contribuir con la formación de aproximadamente dos mil médicos, apoyar la paz con las extintas Farc y proveer ayuda sanitaria en el contexto de la pandemia de covid-19.

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¿Cuál fue el último acto público de Armando Benedetti como ministro del Interior?

El último acto público de Armando Benedetti al frente del Ministerio del Interior fue la entrega de equipos, herramientas y kits de última tecnología al Cuerpo de Bomberos de Soledad, Atlántico. De acuerdo con el propio Benedetti, esta dotación es parte de los compromisos del Gobierno del Cambio para preparar a las autoridades frente a emergencias climáticas, en especial ante el Fenómeno del Niño, que se pronostica para la región.

¿Hay posibilidades de que Armando Benedetti aspire a la alcaldía de Barranquilla?

Durante la ceremonia de despedida, crecieron los rumores sobre la posible candidatura de Armando Benedetti a la alcaldía de Barranquilla. Si bien en ocasiones anteriores el exministro ha descartado esta opción o la ha considerado prematura, su más reciente declaración al respecto fue menos definitiva, al afirmar “Esa sí me gusta” cuando fue consultado por un periodista, lo que dejó abierta la posibilidad de su postulación.

Qué significa la ropa de la familia Petro

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