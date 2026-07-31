Horas después de que la justicia legalizara la captura de los cinco señalados por el crimen de María Camila Potosí, un video comenzó a viralizarse en redes sociales. En la grabación aparece Yulieth Angulo, identificada por las autoridades como la presunta autora intelectual del homicidio de la joven embarazada, mientras permanece bajo custodia en un centro de reclusión transitoria. Las imágenes también muestran el momento en el que otras mujeres detenidas le lanzan comentarios desde el lugar donde se encuentra.

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En el video, de aproximadamente 27 segundos, Angulo aparece sentada sola en una silla, separada del resto de las reclusas. Lleva un tapabocas, una chaqueta blanca y un pantalón negro. Durante la grabación, varias mujeres empiezan a dirigirle comentarios en tono de burla, mientras ella permanece en silencio.

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Entre las frases que se escuchan en la grabación, las detenidas le dicen que se quite la chaqueta porque “está haciendo mucho calor“. Instantes después, en medio de risas, agregan que no lo haga “porque está embarazada”, en una aparente referencia a la hipótesis que maneja la Fiscalía sobre un presunto embarazo fingido por parte de Angulo.

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La grabación termina pocos segundos después sin que la mujer responda a los comentarios.

🚨 Aparecen las primeras imágenes de Yulieth Angulo tras su captura. ​La mujer señalada por su presunta implicación en el brutal asesinato de María Camila Potosí ya se encuentra en un centro de reclusión. Las autoridades avanzan en las investigaciones de este impactante caso que… pic.twitter.com/HhxzSzDHlE — El País Cali 📰 (@elpaiscali) August 1, 2026

Qué se sabe del video de Yulieth Angulo tras su captura

La difusión de estas imágenes ocurrió apenas un día después de que la Policía y la Fiscalía capturaran a Yulieth Angulo y a otras cuatro personas señaladas de participar en el crimen ocurrido el pasado 16 de julio en el sur de Cali.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavides, explicó que la investigación permitió establecer la presunta participación de los cinco capturados dentro del plan criminal, mientras que la Fiscalía continuó avanzando con las diligencias judiciales.

Este viernes, el ente investigador confirmó que un juez avaló tanto las capturas como los allanamientos adelantados dentro de la investigación. Por ahora, los cinco procesados siguen vinculados al caso por los delitos imputados por la Fiscalía y ahora continuarán las siguientes etapas del proceso penal.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el video que circula en redes sociales ni han confirmado oficialmente el sitio exacto en el que fue grabado. Sin embargo, las imágenes habrían sido registradas en un centro de reclusión transitoria.

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