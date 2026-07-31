Las investigaciones por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años cuyo cuerpo fue hallado en una zona rural de Cali, continúan revelando detalles sobre la estructura que, presuntamente, estuvo detrás del crimen. De acuerdo con la Policía Nacional, varios de los capturados tendrían vínculos con una banda delincuencial.

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Según la investigación recogió El Tiempo, el caso habría comenzado con Yulieth, una mujer que, de acuerdo con la denuncia presentada por su expareja, años atrás habría fingido un embarazo y que este año volvió a decirle que esperaba una niña.

Para los investigadores, esa situación habría sido utilizada para acercarse a María Camila y ejecutar el plan que terminó con el asesinato de la joven y el secuestro de su bebé.

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Las autoridades también indicaron que Yulieth mantenía una relación cercana con integrantes de ‘los Santa’, especialmente con alias Kevin, según informó el rotativo. Esa conexión permitió a los investigadores establecer la presunta participación de otros miembros de la organización en la planeación y ejecución del crimen.

Por estos hechos, los capturados fueron judicializados por los delitos de desaparición forzada, feminicidio agravado y tortura, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para definir el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados y determinar si hubo más personas involucradas.

Durante la presentación de los avances del caso, William Rincón, director de la Policía Nacional, también reveló que dos de los capturados, presuntamente, adelantaban gestiones para salir del país antes de ser ubicados por las autoridades.

Ese movimiento hace parte de los elementos que analizan los investigadores para reconstruir lo ocurrido y establecer si existía un plan para evadir la acción de la justicia.

¿Qué se sabe de la banda ‘los Santa’ y cuál habría sido su papel en el crimen?

De acuerdo con la Policía, ‘los Santa’ es una estructura delincuencial que tiene injerencia en la comuna 18 de Cali, principalmente en la zona de ladera. Sus integrantes son investigados por delitos como homicidio, microtráfico y otras actividades relacionadas con el crimen organizado.

Las pesquisas señalan que alias Kevin habría participado en la planeación del secuestro de la bebé y del asesinato de María Camila junto con Yulieth, mientras que alias Nitson sería el encargado de coordinar la ejecución del plan.

La investigación también indica que alias Kevin y alias Edwin serían los presuntos responsables de acabar con la vida de la joven de 21 años. Posteriormente, alias Juan José, conocido como ‘JJ’, habría recogido el cuerpo para trasladarlo hasta un sector cercano al río Meléndez, en el kilómetro 3 del corregimiento de La Buitrera, donde finalmente fue abandonado.

Ese lugar está ubicado a unos seis kilómetros del barrio Polvorines, en el suroccidente de Cali, donde María Camila residía junto a sus padres, una abuela y una hermana. Las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer por completo cómo se ejecutó el crimen y cuál fue la participación de cada uno de los presuntos responsables.