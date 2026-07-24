Nuevas fotografías de Yulieth, la mujer que aparece en las investigaciones por el asesinato de María Camila Potosí, comenzaron a circular en las últimas horas. En las imágenes se le observa dentro de una vivienda, aparentemente en una escena cotidiana, sin que se evidencie algún comportamiento fuera de lo común.

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Las fotografías han llamado la atención porque son las primeras fotografías que se conocen con detalle de esta mujer que es la principal sospechosa del crimen.

Yulieth es considerada una pieza clave dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por la desaparición y posterior homicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo cuando desapareció el pasado 16 de julio.

La víctima fue vista por última vez en cámaras de seguridad cuando se movilizaba como parrillera en una motocicleta conducida precisamente por otra mujer, quien, según información conocida por distintos medios, sería Yulieth. Desde ese momento, los investigadores comenzaron a reconstruir la relación entre ambas para establecer cómo ocurrió el encuentro que terminó con la desaparición de María Camila.

De acuerdo con información conocida por La FM a través de fuentes cercanas a la familia, las dos mujeres se habrían conocido aproximadamente dos meses antes en un programa FAMI (Familia, Mujer e Infancia) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dirigido a mujeres embarazadas y madres de la primera infancia. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía y continúa siendo una de las hipótesis bajo análisis.

Las mismas fuentes sostienen que Yulieth presuntamente habría asistido a ese programa haciéndose pasar por una mujer embarazada para acercarse a otras gestantes. Hasta el momento, esa información tampoco ha sido corroborada por las autoridades y hace parte de las líneas de investigación.

Otro aspecto que llamó la atención es que ni el esposo ni los familiares de María Camila conocían a la mujer que la recogió en motocicleta. Según las versiones conocidas hasta ahora, solo supieron de su existencia cuando las autoridades revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad obtenidas durante la búsqueda.

En medio del avance de las investigaciones también habló Carlos Rincón, quien aseguró ser expareja de Yulieth. El hombre afirmó que fue su propia familia la que decidió ponerla a disposición de las autoridades cuando comenzaron a relacionarla con el caso.

“Nosotros mismos la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver. Lo primero que hicimos fue llamar a las autoridades”, aseguró.

Rincón explicó que el día de la desaparición la mujer no regresó a la vivienda donde residía con él y que solo apareció al día siguiente “como si nada hubiera pasado”.

Además, reveló otro elemento que ahora genera interrogantes. Según su versión, Yulieth también aseguraba estar embarazada y ambos incluso realizaron una revelación de género porque esperaban, supuestamente, una niña.

Sin embargo, tras conocerse el crimen comenzaron las dudas dentro de su propia familia sobre si realmente existía ese embarazo. El hombre recordó que anteriormente ella le había dicho que había perdido otro bebé, pero nunca conoció pruebas de lo ocurrido.

“Nosotros tenemos nuestras dudas de si está o no embarazada”, manifestó.

Mientras tanto, la investigación tomó un giro aún más delicado después de que familiares de María Camila afirmaran que en la necropsia no apareció la bebé que esperaba la joven. Esa información motivó un pronunciamiento de la Personería de Cali, que pidió acelerar las investigaciones para establecer el paradero de la recién nacida y capturar a todos los responsables.

Por ahora, la Fiscalía mantiene reserva sobre el proceso y continúa recopilando pruebas para esclarecer qué ocurrió con María Camila Potosí, cuál fue el papel de Yulieth y si hubo más personas involucradas en el crimen. Las nuevas fotografías conocidas en las últimas horas se suman a los elementos que han mantenido la atención pública sobre uno de los casos más impactantes registrados recientemente en Cali.

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