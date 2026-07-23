La cifra de militares heridos por el ataque de las disidencias de las Farc contra el Ejército en el corregimiento de Huisitó, en El Tambo (Cauca), aumentó a siete. Entre los lesionados está uno de los pilotos del helicóptero que apoyaba las operaciones militares.

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Según información preliminar, un soldado sufrió heridas de consideración y otros seis uniformados resultaron afectados por esquirlas durante los combates con integrantes de la estructura Carlos Patiño, que se registraron en la vereda Juntas.

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En medio de la ofensiva también murieron dos presuntos integrantes del grupo armado ilegal, mientras continúan las operaciones de las Fuerzas Militares en la zona.

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Un soldado resultó herido y otros seis militares sufrieron lesiones por esquirlas durante combates entre el Ejército y la estructura Carlos Patiño, en la vereda Juntas, corregimiento Huisito, de El Tambo, Cauca. Dos presuntos integrantes del grupo armado murieron en la… pic.twitter.com/o4RTc3vOGr — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 23, 2026

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El Ministerio de Defensa y el Ejército denunciaron que los integrantes de esa estructura armada estarían disparando desde viviendas y utilizando a la población civil para impedir el avance de las tropas. Además, señalaron que algunos de los atacantes se visten de civiles para ocultarse entre los habitantes y promover asonadas contra la Fuerza Pública.

Las autoridades mantienen las operaciones en el sector y reiteraron la denuncia sobre el presunto uso de la población civil por parte de las disidencias, una práctica que, según indicaron, pone en mayor riesgo a los habitantes de esa zona del departamento del Cauca.

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