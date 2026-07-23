El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín extraordinario sobre la actividad del volcán Puracé, en el departamento del Cauca, luego de detectar un incremento significativo en varios de los parámetros que monitorean el comportamiento del sistema volcánico. La entidad advirtió que no se descartan nuevas emisiones de ceniza e incluso posibles cambios en el nivel de alerta si la actividad continúa evolucionando.

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De acuerdo con el informe, en los últimos días ha aumentado considerablemente la energía de las señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos, como gases y líquidos de origen magmático, principalmente bajo el cráter del volcán Puracé y a menos de tres kilómetros de profundidad.

Puracé registró las emisiones de gases más altas desde 2025

El SGC explicó que este incremento de la actividad sísmica ha estado acompañado por una desgasificación más intensa y por varias emisiones de ceniza que alcanzaron alturas de hasta 2.100 metros sobre la cima del volcán.

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Además, los sistemas de monitoreo detectaron un aumento importante en las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂), que alcanzaron los niveles más altos registrados desde el episodio eruptivo ocurrido en 2025.

Las cámaras termográficas también evidenciaron un incremento en la temperatura de los gases expulsados, mientras que las imágenes satelitales confirmaron la presencia de anomalías térmicas persistentes dentro del cráter.

El Servicio Geológico no descarta cambios en la actividad

Otro de los aspectos que preocupa a los expertos es que continúa el proceso de deformación del terreno entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, un comportamiento que sigue siendo monitoreado de manera permanente.

En su análisis, el Servicio Geológico señaló que el sistema volcánico continúa evolucionando, por lo que es posible que se registren nuevas emisiones de ceniza, cuya dispersión dependerá de la dirección de los vientos.

Asimismo, la entidad indicó que no se descartan manifestaciones superficiales de mayor aporte energético ni un eventual cambio en el estado de alerta volcánica, si las condiciones así lo ameritan.

¿Cuál es el nivel de alerta del volcán Puracé?

Pese al incremento de la actividad, el volcán Puracé permanece en alerta amarilla, nivel que corresponde a un volcán activo con cambios en el comportamiento de los parámetros monitoreados, pero sin una erupción inminente.

Como medida de prevención, el Servicio Geológico recomendó a la comunidad no ingresar a la parte alta de la cadena volcánica Los Coconucos, mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las instrucciones que emitan las autoridades locales, departamentales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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