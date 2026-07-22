Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Ayer se registraron varias emisiones de ceniza en el volcán Puracé, ubicado en Cauca. Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) mediante un comunicado en sus redes sociales, dando un parte de tranquilidad sobre la actividad del volcán.

Sigue a PULZO en Discover

“Desde las 4:36 p. m. del día de hoy (21 de julio) se han registrado emisiones de ceniza desde el cráter del volcán Puracé, las cuales han alcanzado alturas destacadas de hasta 2.100 metros sobre el nivel del cráter, con una dispersión principal hacia el noroccidente”, indicó el SGC.

(Vea también: Revelan el mapa de amenaza del volcán Puracé: así sería el impacto en caso de emergencia)

Las emisiones de ceniza han sido monitoreadas desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán. Además, han sido registradas desde gran parte del área de influencia del volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos, a la que pertenece.

Lee También

“Asimismo, se han recibido reportes de caída de ceniza en diferentes sectores de Puracé, Coconuco, Paletará y en algunos sectores del municipio de Popayán”, dijo la entidad.

En los monitoreos se sigue reportando actividad sísmica al interior del volcán, lo que genera las emisiones de ceniza y otras, como emisiones de dióxido de azufre.

🗣 Desde las 4:36 p. m. del día de hoy se han registrado emisiones de ceniza desde el cráter del volcán Puracé, las cuales han alcanzado alturas destacadas de hasta 2.100 metros sobre el nivel del cráter, con una dispersión principal hacia el noroccidente. Estas emisiones han… pic.twitter.com/V5SetXBuBU — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) July 22, 2026

El SGC emite semanalmente un boletín haciendo seguimiento a la actividad del Puracé. Este se encuentra en estado de alerta amarilla, algo que contempla que se trata de un volcán activo y que registra actividad sísmica.

“El Servicio Geológico Colombiano informa que las emisiones de ceniza están contempladas dentro del estado de alerta amarilla, en el que se encuentra actualmente esta estructura volcánica, y estas pueden seguir presentándose”, explicaron.

El volcán continuará en estado de alerta amarilla y bajo monitoreo de los expertos del SGC, que seguirán informando sobre su estado semanalmente, y con boletines extraordinarios en caso de que haya actividad importante.

(Lea también: Preocupación por emisión de ceniza en el volcán Puracé: “Mantener la calma”)

Si la actividad incrementa lo suficiente como para pasar a la alerta naranja, la entidad lo informará oportunamente. Además, es importante recordar que una erupción del volcán solo será inminente cuando se pase a la alerta roja.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.