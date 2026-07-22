Melquisedec Torres aseguró que, antes del cambio de Gobierno, la canciller Rosa Villavicencio habría recibido un nombramiento como asesora en la Cancillería. La afirmación fue hecha a través de su cuenta de X, donde llamó la atención sobre la designación.
“Atentos. La peluquera de la canciller Rosa Villavicencio, ahora con un cargo de asesora de la Cancillería. Justo antes de que se vaya el gobierno”, escribió Torres en su publicación, que rápidamente comenzó a generar reacciones en redes sociales. Hasta el momento, la Cancillería no se ha pronunciado sobre el señalamiento realizado por el excongresista.
Atentos. La peluquera de la canciller Rosa Villavicencio, ahora con un cargo de asesora de la Cancillería. Justo antes de que se vaya el gobierno.
— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) July 22, 2026Lee También
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