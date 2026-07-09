El futuro canciller del gobierno de Abelardo de la Espriella, Omar Bula, aseguró que uno de los temas que recibirá especial atención será el sistema de expedición de pasaportes, luego de las controversias surgidas por el nuevo modelo implementado en el país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Casi analfabetismo”: nuevo canciller le da guantazo a la diplomacia del Gobierno Petro)

Durante una entrevista con Semana, el diplomático afirmó que ya existe un equipo revisando el proceso y el contrato vigente para establecer qué ocurrió con la transición del servicio.

Canciller promete mayor transparencia con pasaportes

El próximo ministro de Relaciones Exteriores señaló que todavía recopilan información sobre el acuerdo que actualmente soporta la expedición de los documentos y aseguró que una de las prioridades será esclarecer cómo se desarrolló ese proceso.

“Ha sido muy poco transparente”, aseguró durante la entrevista con la revista.

Bula explicó que una persona de su equipo se encuentra analizando el contrato y reiteró que el objetivo será garantizar que el servicio se preste con estándares de calidad y con operadores idóneos.

Además, indicó que el gobierno entrante evaluará las alternativas disponibles una vez conozca todos los detalles técnicos y jurídicos del modelo vigente.

Cambios en pasaportes tardarían varios meses

El futuro canciller advirtió que cualquier modificación no podrá hacerse de manera inmediata, debido a los procedimientos administrativos y contractuales que implica un cambio de este tipo.

Según explicó, el proceso podría tomar entre ocho y nueve meses mientras se adelantan los estudios y eventuales licitaciones que sean necesarias.

Bula sostuvo que el pasaporte representa la imagen de Colombia en el exterior y aseguró que recuperar la confianza en ese documento será una de las prioridades de la nueva Cancillería.

“Ese es nuestro tesoro en el exterior, el pasaporte es nuestra representación como ciudadanos. Eso hay que resolverlo y va a ser una prioridad”, concluyó.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.