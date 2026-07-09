Andrea Petro, la hija del presidente Gustavo Petro, volvió a sacudir las redes sociales y a ponerse en la boca de todo el mundo tras realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram. La empresaria, que nunca le huye a los temas espinosos de la actualidad nacional o de su entorno privado, encendió las alarmas de los internautas al responder una duda muy particular sobre su entorno familiar más íntimo, destapando una realidad incómoda que muchos ya sospechaban sobre lo que pasa tras las paredes del palacio presidencial.

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En la casilla de interacción de sus historias, un seguidor bastante curioso no desaprovechó la oportunidad para ir directo al grano y le preguntó sin rodeos cómo se la lleva actualmente con Verónica Alcocer, la primera dama de la nación y esposa del mandatario colombiano. El usuario quería saber si el trato entre ellas era completamente normal o si, por el contrario, se mantenían distantes, lo que generó una enorme expectativa entre las miles de personas que siguen de cerca los movimientos y los escándalos de la familia del jefe de Estado.

La sorpresa para todos llegó con la inesperada reacción de Andrea. En lugar de ignorar el mensaje o salir con una respuesta diplomática para evitar el alboroto mediático, la joven decidió publicar un video mostrando su rostro y hablando de frente sobre el asunto. “Yo aprendí a tomar mis distancias con muchas personas y ya”, contestó la empresaria de manera seca y cortante, sin dar más explicaciones ni entrar en los detalles de las peleas que verdaderamente pasan a puerta cerrada entre las dos mujeres.

Con este corto pero contundente mensaje, la hija de Gustavo Petro dejó clarísimo que hoy en día no existe ningún tipo de contacto ni cercanía con la mamá de sus hermanos menores. Esta declaración aviva los viejos rumores de pasillo que apuntan a que el núcleo familiar del presidente ha pasado por momentos de fuerte tensión y divisiones internas. Al poner un límite tan marcado en sus redes públicas, Andrea demuestra que prefiere mantener su paz mental lejos del círculo más cercano de la primera dama, llevando su vida de una forma totalmente independiente.

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La confesión se volvió viral en cuestión de minutos, provocando cientos de comentarios entre quienes aplauden su carácter para alejarse de la gente y quienes critican la evidente ruptura en los clanes del poder. Lo cierto es que, con una sola frase, Andrea Petro marcó una línea muy clara en la arena, ratificando que en la intimidad de la familia presidencial las cosas están bastante frías y no son tan perfectas como se quieren mostrar en las fotos de los eventos oficiales del Gobierno.