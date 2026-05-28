Durante una entrevista con la influenciadora cartagenera Mildre Cartagena, Gustavo Petro terminó hablando de su futuro, de Álvaro Uribe y hasta de su situación sentimental y patrimonial.

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La conversación comenzó enfocada en lo que hará el mandatario cuando abandone la Casa de Nariño en menos de dos meses, pero rápidamente tomó un tono más informal entre bromas, comentarios personales y referencias a vacaciones fuera del país.

Qué dijo Gustavo Petro sobre su situación sentimental y separación de bienes

Uno de los momentos que más repercusión causó, ocurrió cuando Mildre Cartagena le preguntó al presidente si seguiría activo en la política después de terminar su mandato. Petro respondió con una frase que desató reacciones inmediatas. “No, yo no voy a hacer un viejo cansón como Uribe”, expresó el mandatario durante la charla.

Más adelante, la influenciadora le sugirió al mandatario irse de vacaciones a Dubái una vez termine su periodo presidencial. Allí la conversación pasó del terreno político a temas personales y económicos que sorprendieron a quienes seguían el video en redes sociales.

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“Primero que todo, yo estoy en la lista, que me metió Trump”, afirmó Petro entre risas. Sin embargo, la frase que terminó convirtiéndose en tendencia fue otra relacionada con su situación patrimonial.

“Ahora estoy en separación de bienes, o sea que voy bien”, dijo el mandatario durante la entrevista. La reacción de Mildre Cartagena tampoco pasó desapercibida. La creadora de contenido le respondió al presidente en tono humorístico diciéndole que estaba “más enyardado” que ella. Petro siguió el juego y hasta bromeó con la posibilidad de hacer “una sociedad” entre ambos.

En otro momento, el mandatario también ironizó sobre el escenario de continuar opinando constantemente sobre política después de dejar el poder. “Con una escoba saliendo a fregar unos jovencitos que pintan una pared”, comentó el presidente, en una referencia que muchos usuarios interpretaron como una pulla directa al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.