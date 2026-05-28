El Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos y movimientos políticos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 996 de 2005.

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Según la decisión del alto tribunal, el mandatario habría incumplido la prohibición contemplada en esa norma al emitir mensajes políticos tanto en publicaciones como en escenarios públicos.

“El presidente de la República ha incumplido la prohibición establecida en la norma y ha difundido propaganda electoral a favor de un partido político, a través de publicaciones y en escenarios públicos”, indicó el Consejo de Estado.

La determinación se conoce en medio de varios cuestionamientos por intervenciones y mensajes del jefe de Estado relacionados con sectores y movimientos políticos del país. Con esta orden, el tribunal le pidió al mandatario evitar nuevas actuaciones que puedan interpretarse como participación en política.

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