La Silla Vacía dio a conocer detalles inéditos de la que sería la pareja del presidente Petro desde hace varios años. Los apartes van desde el nombre de la mujer, cómo creció su patrimonio en muy poco tiempo, hasta la vida austera que llevaba antes de conocer al jefe de Estado colombiano.

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De acuerdo con ese medio, Vanessa Cortés, de 33 años, estudió en el colegio San Miguel en Manizales, en donde se graduó de bachiller en 2010. Entre 2017 y 2019 trabajó como “gestora de proyectos sociales” en una corporación llamada Opción Colombia, que ya no tiene operaciones en Colombia.

Su experiencia en el sector público se dio desde 2020, cuando trabajó con la Secretaría de Seguridad de Bogotá y, en 2022, llegó a la Registraduría como supernumeraria como técnica administrativa, detalla ese mismo portal.

Vanessa Cortés: ¿cómo era su vida antes de conocer a Gustavo Petro?

Contrario al patrimonio que hoy reporta, antes de ese agosto de 2022, fecha en la que se le vio en Panamá compartiendo y cogida de la mano del presidente colombiano, Vanessa Cortés solo tenía formación de bachiller y ganaba un salario promedio de 3 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con la investigación, la que sería la pareja de Petro en el último tiempo antes vivía en un apartamento de clase media en el sector de Barrancas, en Bogotá. Previo al 2022, la mujer no tenía propiedades a su nombre, hoy tiene ingresos por más de 600 millones de pesos.

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Incluso, detalla La Silla Vacía, para septiembre de 2022 la mujer cambió por completo su perfil y se convirtió en empresaria, fundó una sociedad anónima llamada Kayros Advice con un capital de 200 millones de pesos que no detalla de dónde salieron.

De ahí en adelante, la empresa comenzó a facturar de forma constante.

“Entre 2022 y 2025 Kayros Advice triplicó sus activos, pese a que en dos de esos tres años reportó cero ingresos. Luego, entre 2025 y 2026 sus ingresos se dispararon”, informó ese mismo portal.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.