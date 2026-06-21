La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, participó este domingo en la jornada electoral al acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto en el Congreso de la República, uno de los puestos de votación más representativos del país. Alcocer sufragó en la mesa 1 del recinto legislativo, en medio de una masiva asistencia de ciudadanos que llegaron desde tempranas horas para participar en las elecciones.

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Lo que llamó la atención es que Alcocer no acompañó a Gustavo Petro durante la ceremonia de apertura de las meses que se lleva a cabo en esta misma mesa. En otras jornadas electorales ambos salían juntos, de la mano con Sofía y Antonella. Las hijas del presidente sí se hicieron presentes en el acto y horas después acompañaron a Alcocer.

(Vea también: “Ella sola se desprestigiaba”: revelan excesos de Verónica Alcocer y cómo era su vida en Suecia)

¿Petro y Verónica Alcocer se divorciaron?

Gustavo Petro llamó la atención durante una entrevista con la influenciadora cartagenera Mildre Cartagena al referirse de manera inesperada a su situación patrimonial y sentimental. La conversación, que inicialmente giraba alrededor de los planes del mandatario una vez termine su periodo presidencial, terminó derivando en comentarios personales que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.

Mientras hablaban sobre la posibilidad de viajar y disfrutar de vacaciones después de dejar la Casa de Nariño, Petro sorprendió con una frase relacionada con su situación actual. “Ahora estoy en separación de bienes, o sea que voy bien”, afirmó el presidente entre risas, sin profundizar en mayores detalles sobre el tema.

La declaración provocó una reacción inmediata de Mildre Cartagena, quien le respondió en tono de broma que estaba “más enyardado” que ella. El mandatario continuó siguiendo el juego durante la entrevista e incluso ironizó sobre la posibilidad de hacer una “sociedad” con la creadora de contenido, en uno de los momentos más comentados de la conversación.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.