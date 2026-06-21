Empezó una nueva jornada electoral para elegir al presidente de Colombia entre 2026 y 2030. Como es costumbre, fue el encargado de instalar las mesas y de ser una de las primeras personas en votar en la plaza Simón Bolívar. Sin embargo, volvió a despertar polémica porque mostró el tarjetón marcado por Iván Cepeda. Esto ya lo había hecho en la primera vuelta y había sido objeto de críticas, pues varios sectores afirmaban que él no puede participar en política.

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Luego de ello, Petro también aprovechó para hacer un balance de su gestión al frente del Gobierno y afirmó que deja una democracia fortalecida. Según dijo, recibió un país marcado por la violencia y hoy entrega una nación con mayores garantías democráticas. “La entrego viva y brillante”, manifestó el jefe de Estado al referirse a la situación institucional del país.

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Cabe resaltar que la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta, emitió un auto en el que ordenó la suspensión provisional de Gustavo Petro por su presunta participación en política durante la campaña electoral. La medida se fundamenta en publicaciones realizadas por el mandatario entre el 6 y el 9 de junio, las cuales, según la congresista, podrían afectar la imparcialidad que debe mantener la Presidencia de la República.

La decisión fue revelada por Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, quien informó que el documento consta de siete páginas y está fechado el 10 de junio de 2026. De acuerdo con el expediente, Arizabaleta considera que la proximidad de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio y la gravedad de los hechos justifican la adopción de una medida cautelar que ordena la suspensión temporal del mandatario hasta las 4:00 de la tarde del día de las elecciones.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.