Una nueva controversia rodea a Ecopetrol luego de que circulara una denuncia en la que se asegura que el empresario catalán Manuel Grau, señalado como cercano a la primera dama Verónica Alcocer y al presidente Gustavo Petro, tendría influencia en decisiones estratégicas de la compañía estatal.

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De acuerdo con la periodista Darcy Quinn, Grau busca manejar un contrato marco valorado en cerca de 700 millones de dólares, proceso que se encuentra en el centro de una disputa interna dentro de la petrolera.

La comunicadora publicó un audio del empresario en el que él menciona que está buscando dos personas de confianza para “gerente de crudo en Bogotá” y “jefe de la oficina de Ecopetrol en Singapur”.

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De acuerdo con esa versión de Quinn, detrás de la controversia habría una pugna por un contrato internacional de gran magnitud. Además, menciona a Grau como quien “maneja los hilos” de la compañía.

Atención … esta es la prueba de que el catalán Manuel Grau ( íntimo de @Veronicalcocerg y @petrogustavo ) maneja los hilos en @ECOPETROL_SA y está detrás de un contrato marco por 700 millones de dólares @lafm pic.twitter.com/eDE2RHdOGf — Darcy Quinn (@darcyquinnr) June 19, 2026

¿Quién es Manuel Grau?

Manuel Grau es un empresario de origen catalán que cobró notoriedad en Colombia por su cercanía con la primera dama, Verónica Alcocer, y por su presencia en algunos eventos y actividades relacionadas con el entorno del Gobierno nacional.

Su nombre apareció en distintas publicaciones periodísticas que dieron cuenta de su participación en encuentros empresariales e institucionales, así como de su relación con personas cercanas al presidente Gustavo Petro. Aunque figura con frecuencia en discusiones políticas y mediáticas, Grau no ocupa cargos públicos dentro del Gobierno colombiano.

En los últimos años, el empresario también fue mencionado en diferentes controversias de carácter político, lo que aumentó el interés sobre su papel y sus vínculos con sectores de poder. Sin embargo, buena parte de las versiones que circulan sobre su influencia en asuntos estatales han estado acompañadas de debate y cuestionamientos entre distintos sectores.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.